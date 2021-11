Gana chef guanajuatense campeonato mundial de tapas

El chef guanajuatense David Quevedo obtuvo el primer lugar en el V Campeonato Mundial de Tapas, realizado en Valladolid, España.

A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo informó que David Quevedo está hermanado con el restaurante La Viña de Patxi, sorprendió al jurado internacional y arrasó con su “Chile Ceremonial Relleno”, tapa que dejó por detrás a Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Francia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, India, Japón, Emiratos Árabes y Ucrania, procedencia de los otros 14 finalistas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, reconoció al chef David Quevedo por colocar la gastronomía de Guanajuato a nivel internacional, segmento que ha tenido un desarrollo importante y ha encontrado una fusión de la comida tradicional con las adecuaciones de la alta cocina mundial, dando como resultado los platillos más auténticos y atractivos de la región.

La tapa ganadora de David Olvera, quien es originario de San Luis de la Paz, constó de un chile relleno de conejo guisado y envuelto en tortilla ceremonial, y lo montó en una Galereña de papel, representación que toma el significado “del sacrificio que hacían las cocineras tradicionales de la civilización Chichimeca y Otomí, para entregar una tapa a su familia”, dijo el Chef.

Por su parte, Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato, celebró el triunfo de David Quevedo y reconoció su dedicación, su profesionalismo y, sobre todo, su trayectoria en “regar” la gran riqueza y la identidad gastronómica del estado, motivo para visitar los destinos guanajuatenses.

“La verdad no tengo palabras, es un orgullo. Quiero agradecerle a tanta gente que me ha ayudado; que al final de cuentas, es un sueño para uno y para todo el equipo, porque no estoy solo. Quiero agradecer especialmente a Eva (García Cuervo), a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, a Patxi y a todos por haber logrado este premio. Muchas gracias”, dijo David Quevedo durante la premiación.

El jurado estuvo compuesto por la chef Elena Arzak, que dirige el Restaurante Arzak, en San Sebastián y quien cuenta con tres estrellas Michelin, junto con Jesús Sánchez, chef y propietario del restaurante Cenador de Amós, de Cantabria, quien cuenta con 3 estrellas Michelin.

David Quevedo actualmente se desempeña como chef ejecutivo de Viñedos San Miguel y, a lo largo de su trayectoria, ha representado la gastronomía guanajuatense en diversos festivales y exposiciones nacionales e internacionales