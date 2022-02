El pastel es lo más importante en un celebración: Kena Gutiérrez

El aroma a pan caliente es perceptible al caminar por la calle la Paz en Zona Centro de León, lugar donde el “Corazón de la Abuela era de trigo, que le haría llegar a lugares en los momentos más felices, en las grandes celebraciones”, así lo escribió Kena Gutiérrez Orozco en el mural de la pastelería que su abuela “Lucita” heredó a su mamá y a ella, un negocio que lleva 40 años de tradición.

De oficio repostera, Kena nació entre los olores de mantequilla, azúcar, esencia de vainilla y chocolate. “Soy autodidacta y viendo aprendí el oficio de mi abuela que falleció en el 2010 y me dejó de herencia su sazón”.

La pastelería continúa gracias a la mancuerna que ha formado al lado de su mamá, juntas lograron integrar los conocimientos de su antecesora y que fusionaron con nuevas tendencias en la repostería, comentó la artista del pastel.

“El pastel es lo más importante en un celebración, ya que en todas las fotos de un cumpleaños siempre está este, por lo tanto ser repostera es un oficio entrañable porque estoy presente en las conmemoraciones con mis creaciones y el buen sabor de boca es lo que se lleva la gente, no te conocen pero mi creación está en la foto”.

El secreto es el amor

El secreto para hacer un pastel es el amor y la receta de la abuela y los ingredientes son de calidad y son los mismos que ella usaba a más de 30 años que inició con este oficio, aunque se han integrados nuevas tendencias pero el pan sigue siendo el mismo así como el tiempo de hornear; “ese es el secreto para mantener a mis clientes”.

Creaciones para San Valentín

Para este 14 de febrero El corazón de la abuela, tienen los pasteles personales que son chiquitos y personalizados que tienen frases específicas.

“Tenemos una línea de chocolates en forma de oso sorpresa que están huecos y por dentro están rellenos de chocolates chiquitos con mensajes que encargan las personas, se sella la figura y se coloca un martillo de madera para que se pueda romper y descubrir el mensaje de sus seres queridos”.

También tienen galletas que por dentro hay mensajes elaborados del mismo material comestible. “retomando el amor a la antigua”.

Otros de los días en el que regalar un postre es tradicional es el Día de las Madres y en esta época especial las personas prefieren los cupcake florales, adornadoss con fresas y/o chocolate.

A pesar de haber tomado talleres para hacer el Fondant, Kena menciona “yo estudié arte, entonces en mis clases de arte llevaba escultura y modelado, por eso implementé lo que aprendí en la universidad para fusionar en la pastelería los diseños”.

El pastel que más le gustó fue uno que va cubierto de Fondant y pintado a mano, con la alegoría de un bordado mexicano, “me gustó porque retomé lo que me encanta que es pintar y me sentí muy abrazada por la técnica y regalé algo de mi arte en un pastel”.

Y otro que también fue uno de sus favoritos fue el que preparó con betún, con la duya realizó un dibujo y al final parecía una mándala.

Por otro lado, el pan que más se vende es la receta de la abuela con cobertura de mantequilla que es el tradicional.

A pesar de que la pandemia hizo que el negocio familiar cerrar por tres meses, Kena y su familia ya comienzan a reactivar su economía con postres como tarta de nuez, tarta de queso, mesa de postres para eventos, pastel de zanahorias y brownies.