Egly Larreynaga conversa sobre el teatro como“Arte y Visión Social”

Sura realizó una serie de conversaciones con el nombre Futuros Posibles, en este ciclo se invitaron a diferentes personalidades que destacan en América Latina en ámbitos como el cine, la ciencia, la tecnología y el arte, en este ocasión la reconocida actriz y directora de teatro Egly Larreynaga conversó vía virtual el tema “Arte y Visión Social” en el que comparte su experiencia en el arte teatral como una expresión en la que se piensa en el otro.

A la actriz y directora de teatro del El Salvador se le preguntó acerca de qué tipo de teatro ofrece, a lo que ella respondió desde su cámara web que es una expresión de contar, de descubrir “yo creo que cuando hablo de este teatro sobre todo me refiero a esa necesidad que tuvimos en un momento dado como seres humanos de poder expresar, de contar lo que nos sucedía, lo que nos importaba, creo que el teatro orientado digamos a hablar esa realidad a contar las historias que muchas veces no se quiere creo que es a lo que se refiere Lorca, cómo construye no solamente al actor que lo hace, sino quien lo contemple”

“El teatro que a mí me ha interesado es el que conmueve, el que me gusta cuando entro y de pronto estás viendo la obra, la luz, el vestuario, y de pronto “fum” me atrapa y soy una más, estoy sintiendo, estoy viendo, dentro de alguna manera y salgo de otra, eso me apasiona” comentó Egly.

Para la actriz el teatro fue algo que le cambió la vida, que le hizo apasionarse por contar historias desde su persona, pese al conflicto bélico que azotó a su país “vengo de un país que pues que tuvo un guerra muy fuerte y mis padres se involucran intensamente en ese proceso, cuando yo estaba estudiando ni siquiera sabía que existía el teatro, después de que se firmó el acuerdo de paz se cerró digamos que se cerraron las cosas que sí había, la escuela, la escuela en artes muchos artistas se fueron, yo no sabía que había teatro mucho menos en el Salvador hasta que una compañía que se llama Son del río que es una compañía muy histórica de aquí llegó a presentarse al colegio, viví esa experiencia”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Cultura Presentarán diversidad de propuestas musicales en streaming

Larreynaga comentó que se adentó en el teatro no lo hizo pensando en que le ayudaría, pero le encantó “me salvó en el sentido de que por la misma situación, mi familia era muy desestructurada, mi madre tenía muchos problemas de violencia, problemas de abuso sexual, en mi casa, en la familia, digamos que en mi adolescencia me sentía perdida, encontré esta salvación, me apasionó, descubrí muchas cosas de mi, recuerdo mi primer personaje”.

Egly Larreynaga comentó que en su país natal , El salvador, “La escena salvadoreña teatral está protagonizada por mujeres” a esto añadió que en la capital, en San Salvador, se abrirán espacios en los que se promoverá, la cultura, e hizo énfasis en el teatro.

Para la directora de Teatro es de vital importancia que más personas conozcan el teatro “mucha gente ni ha visto una obra de teatro, que disfruten el teatro, la confianza, aprovechar cómo expresión, a pensar en el otro, la gente se conmueve, ríe, porque las obras que generalmente hacemos sí hay como un componente de humor que surge de pronto”.