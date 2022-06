Andrea Escalona grita a los cuatro vientos su embarazo

León, Gto.- La conductora y actriz Andrea Escalona, se volvió tendencia al anunciar que lleva 13 semanas de embarazo. A un 1 año y 7 meses de la muerte de su madre Magda Rodríguez, la vida le sonríe a la joven conductora que decidió reunir a todos sus compañeros conductores de “Hoy” para darles la dulce noticia.

DESTAPA SU EMBARAZO EN HOY

Todo comenzó con una dinámica donde Andrea les entregó unas paletas con el mensaje “van a ser tíos”, después de entregárselas, reunió a todos sus compañeros conductores y de la producción del matutino de Televisa para anunciarles que está embarazada.

La noticia sorprendió a todos que de la emoción tuvieron que ir a una pausa comercial y al regreso la escenografía del foro cambió radicalmente en algo más acogedor ahí la futura mamá de 25 años compartió algunos detalles de su embarazo.

Compartió un video de uno de sus ultrasonidos mencionó que tiene 13 semanas de gestación que todo está bien, que está muy emocionada aún no se la cree y presentó a su bebé, se levantó del sillón para mostrar su pancita a todo el público.

RECUERDA A SU MAMÁ

No pudo contener las lágrimas de felicidad, agradeció a sus compañeros, quienes le refrendaron su cariño y recordó a su mamá Magda Rodríguez, de la que mencionó le mando este regalo divino.

“Aquí está la noticia, este es el mejor momento de mi vida. Agradezco mucho a Dios a mi mamá que sé que desde el cielo me lo mandó, sé que quiere regresar y ahí está... a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis hermanas, a mi papá, a todos ustedes, los amo mucho”, expresó con la voz cortada.

Estoy embarazada 🤰! Van hacer tíos pic.twitter.com/YoVSkYmZb7 — Andrea Escalona (@andyescalona) June 22, 2022

EL PADRE

La futura mamá también fue cuestionada por sus compañeros sobre si ya sabía el sexo del bebé, así como por el padre de su hijo. Del sexo del bebé dijo desconocerlo y del padre dijo que su pareja y padre de su hijo es ‘Markiño’, del que destacó que mejor papá no podía tener su bebé.

SE VUELVE TENDENCIA

Unas horas después compartió con sus seguidores de redes sociales un emotivo y extenso mensaje.

“Con ustedes mi Churrite, los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrió la puerta donde encontró la manera para llegar. Gracias mamá sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco sé que serás un gran papá. Gracias tiita, papá, niñas por apoyarme y siempre estar ahí para mí, gracias a mi familia y amigos. Gracias a tu familia Marco porque desde el día uno se han portado increíble conmigo”, escribió la actriz.

Unas palabras también le dedicó a su público a quienes dijo han compartido todos los momentos importantes en su vida.

Finalmente le dedicó unas palabras a su hijo: “Gracias a mi bebé; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, te amo sin conocerte aún con todo mi corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de andy_escalona (@andy_escalona)

Tras la noticia las redes sociales convirtieron a Andrea Escalona en tendencia por las muestras de cariño después de que revelará que se iba a convertir en madre por primera vez.