REFLEJOS DE SOL

A LA MITAD DEL CAMINO

Hoy, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, rendirá su tercer informe de gobierno, que fue aplazado por la veda electoral. Más allá de los anuncios que seguramente nos tiene reservados, hay muchos logros que podrá presumir esta tarde en el auditorio del Estado.

Nada más como una probadita de lo que esta tarde escucharemos, Guanajuato es hoy el primer lugar nacional en la disminución de incidencia de víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, con el cero por ciento de reincidencia en el estado por el exitoso modelo de reintegración y reinserción social y familiar, dirigido a los jóvenes en conflicto con la Ley.

MUY SALUDABLE

Este año, Guanajuato también obtuvo el Premio Nacional de Calidad en Salud y el reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua y ganó cuatro de nueve reconocimientos en dos categorías, emitidos por la Secretaría de Salud Federal.

Además, el gobierno del estado fue reconocido con el primer lugar en el Índice de Transparencia en el Gasto en Salud de las Entidades Federativas y Citibanamex reconoció a Guanajuato como el que manejó mejor la pandemia.

Otra labor muy destacable ha sido la implementación del modelo islandés Planet Youth para la prevención de adicciones, con el cual se ha impactado ya a más de 100 mil personas. Se han realizado 20 diagnósticos municipales que permiten conocer las condiciones de bienestar de los jóvenes.

ECONOMÍA FUERTE

No cabe duda que a pesar de la pandemia. Guanajuato ha mantenido un lugar preponderante en la economía nacional. La reactivación económica ha sido muy destacada en sectores como cuero-calzado, electrodoméstico, alimentos y automotriz. Y no hay que olvidar que Guanajuato es el primer lugar nacional en exportaciones en un estado no fronterizo

CASO ÁNGEL YAEL

Miles de estudiantes se congregaron ayer en la Universidad de Guanajuato (UG) junto con personal académico y administrativo de la UG, así como integrantes de colectivos y ciudadanía en una manifestación pacífica para exigir justicia en el caso del asesinato de Ángel Yael Rangel.

"Ángel no murió, la Guardia lo mató. Fuera de Copal la Guardia Nacional. ¿Qué queremos? ¡Justicia!", fueron algunas de las consignas que lanzaron los asistentes. Seguramente el gobernador se referirá a este caso en su informe de gobierno, pues una cosa es la coordinación que debe existir entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, y otra que la federación y el sistema judicial actúen de manera errática al procurar e impartir justicia en un caso que están resolviendo precisamente instancias federales, pero con la indignación local.

Cuando el rector de la UG intervino, recibió algunos abucheos, y fue personalmente la madre de Ángel Yael la que pidió a los asistentes respeto para el académico. ¿Será que haya quienes quieren debilitar la voz estudiantil usando el clásico “divide y vencerás”?

En León, estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) y de la Enes UNAM campus León también hicieron una marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de Ángel y pedir seguridad para la juventud, dentro y fuera de los planteles.

Fueron alrededor de 500 estudiantes con la esperanza de que su voz, como la de los miles de estudiantes congregados en la UG, se haya escuchado a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS FERTILIZANTES

Resulta que no solamente adulteran el mezcal y el tequila. Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural hizo un llamado al Procurador Federal del Consumidor, el leonés Ricardo Sheffield Padilla para que investigue a una empresa poblana que está ofertando ¡fertilizantes adulterados!

El secretario explicó a El Sol de Irapuato que la urea debe tener una concentración de nitrógeno de 46%, mientras que el sulfato de amonio 20.5% y la empresa oferta los fertilizantes con una raquítica concentración del químico, pues la urea tiene apenas 3% y el sulfato de amonio a 2.9%, lo que representa un fraude para las personas que adquieren los productos.

Más vale que Sheffield se aplique a revisar qué sucede porque si no, en este ciclo agrícola cosecharán ¡lentejas en lugar de fresas!