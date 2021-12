REFLEJOS DE SOL

RETOS PARA 2022: SEGURIDAD

Hace unos días se publicó en las páginas oficiales del Gobierno del estado el diagnóstico en materia de seguridad pública. En él se puede leer: "las economías fuertes atraen no solo a los inversionistas, sino aquellos que tratan de obtener lucros por medio no ortodoxos o legales; teniendo como consecuencia un alza en los actos delictivos, situación que aqueja de manera generalizada a todo el País”.

Para enfrentar esta situación, en el estado de Guanajuato actúan instituciones federales, estatales y municipales. Las federales son la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas deben coordinar sus esfuerzos con el Poder Judicial del estado, la Fiscalía Estatal, Protección Civil el C5i y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y por si fuera poco, estas instituciones se añaden al Sistema de Seguridad Pública Municipal (Policía Municipal, Centros de Comunicaciones, Tránsito municipal).

En el documento aludido se señala que parte de las acciones coordinadas derivan en acciones de operatividad policial, tecnologías de la información, prevención del delito y protección civil. En este sentido, los Presidentes Municipales se comprometen a “impulsar su cumplimiento, de conformidad con los mecanismos y calendarización establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública, llevando a cabo reuniones mensuales de seguimiento de avance de los mismos”.

Es tan larga la lista de objetivos, metas, propósitos, fines y medios que lo difícil es poner en marcha todas esas cosas con los exiguos recursos con que cuentan, por ejemplo, la mayoría de los municipios.

Así que el primer reto que tienen es ponerse de acuerdo, porque ante un hecho como el de ayer --en el que una mujer de 37 años, cinco hombres, una adolescente de 16 años y un bebé de 1 año y 4 meses de edad, fueron víctimas mortales a balazos en ataques registrados en dos viviendas de la comunidad La Aldea— lo menos que se espera es el esclarecimiento del caso.

Ya la Fiscalía del estado informó que ha destinado una “célula especial de la Agencia de Investigación Criminal, (que) se haga cargo de la indagación hasta su total esclarecimiento y detención de los inculpados”.

POLICÍAS EN RIESGO

Para que la lista de acciones, corporaciones, acciones, objetivos, propósito, medios y fines se convierta en el elemento que la ciudadanía espera para sentirse segura, será necesario que se concreten en prevenir acciones inaceptables como el asesinato de policías, que en el estado de Guanajuato asciende a 52 este año, según la organización Causa en Común.

Asimismo, llama la atención que, de octubre de 2020 a noviembre de 2021, el número de carpetas iniciadas por el delito de extorsión ha ido en aumento en una pendiente constante, que ha incrementado de cero a 43 en noviembre de 2021. La parte buena, si se le puede llamar así, es que mes con mes hay más denuncias, con lo cual los delitos pudieron aumentar o no, pero es seguro que la cultura de denuncia es mayor.

¿ESTAMOS SEGUROS QUE ESTAMOS SEGUROS?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2021, en Guanajuato, 84.3% de la población de 18 años de edad y más considera insegura la entidad federativa y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de octubre de 2021 establece una percepción de 79.6% para el municipio de León.

¿Y ante todo este panorama qué podemos hacer los ciudadanos? Denunciar y prevenir. Es al mismo tiempo un derecho y una obligación. Las autoridades no son adivinas. Y aunque puede existir temor de que se compliquen las cosas, una cosa es segura: si no hay denuncia, no hay delito ni delincuente que perseguir. Finalmente, ahora que es tan frecuente mirar redes sociales y videos en tiempo de vacaciones, vale la pena echarle un ojo a las recomendaciones que hace el Secretariado Estatal de Seguridad Pública que encabeza Sophía Huett, quien pugna por la certificación de policías. En el portal de esa institución se pueden leer acciones concretas para prevenir extorsiones y delitos cibernéticos, entre otros.