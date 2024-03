¿Quieres liderar? Entonces aprende

Es natural sentir la ansiedad y deseo por liderar, en lugar de ser liderado. Las personas que estudian y se preparan para esta reñida lucha existencial, quieren ser escuchadas, respetadas y seguidas, pero muchas veces esa enorme colección de seguidores es muy poco para garantizar y llevar a cabo el ejercicio verdadero de un líder.

Un líder no es aquel que se impone por la autoridad. Por la excesiva rigidez. Tampoco por la imposición de una disciplina que únicamente está destinada a prosperar por su posición y temor jerárquico del líder. Un líder es alguien predestinado a seducir a las personas con las cuales comparte su entorno y trabaja, haciéndose un objeto de consideración y admiración, no por su poder de mando sino por su habilidad en cautivar.Contrario a lo que algunas universidades del país se autoproclaman como formadoras de líderes, es muy raro que la educación escolar tan negligente con cuestiones socioemocionales pueda erigirse como devota en la preparación de lideres. El mundo está en transición y para poder obtener un lugar que genere satisfacción y relevancia, el líder o candidato a querer serlo debe empeñarse por iniciativa propia en la búsqueda de caminos que sean realmente viables para serlo.

Los desafíos del liderazgo moderno reclaman que el líder en cuestión sea flexible. Necesita ajustar su estilo y formación a las necesidades individuales de cada integrante de su equipo. Debe ser capaz de formar relaciones elaboradas en empatía y no un desentendido de las emociones. Todo ser humano posee una cualidad que debe ser pulida y sus bordes o defectos deben ser trabajados para que no se interponga en el camino laboral.

Un líder debe saber identificar la naturaleza de las preocupaciones de sus liderados, asumiendo el papel de fomentar sus potenciales. Debe también mostrar un interés genuino por cualquier persona, sin importar si sus creencias o formaciones son contrarias a las propias, puesto que sabe que cada ser humano es único e irrepetible. Aun aquellos gemelos de mismo sexo son totalmente diferentes, jamás idénticos.

Hablando de lideres, los tres aspirantes a liderar nuestro país por los próximos seis años anunciaron esta semana sus planes en materia de infraestructura logística y comercio. A continuación, una visión general de sus políticas propuestas.



Xóchitl Gálvez: nuevas inversiones



Planea modernizar la infraestructura del país, priorizando inversiones públicas en carreteras y pasos fronterizos, mientras asegura que la infraestructura actual recibirá en su gobierno una inyección significativa para trabajos de mantenimiento. Otro punto importante es que planea invertir en la educación tecnológica para que se aproveche el boom del Nearshoring que está captando nuestro país. Se plantea también reevaluar el proyecto de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado en la actual administración, y la expansión del actual aeropuerto AIFA, inaugurado también en la presente administración federal. Sobre las saturaciones que presentan actualmente los puertos de carga y descarga en el país, considera importante explorar la posibilidad de Cuyutlán como alternativa a un nuevo puerto lo que generaría oportunidades de inversión en el sector privado.



Claudia Sheinbaum: consolidar los proyectos existentes



Como era de esperarse, la candidata del partido que gobierna actualmente presentó 100 propuestas, con el objetivo de mantener la encomia del país y su estabilidad social, mientras se lleva a cabo una transición en la que tiene como objetivo llevar el modelo actual a uno más sostenible y conectado. Es de llamar la atención que entre sus propuestas está la de integrar la zona libre en toda la frontera con los Estados Unidos. Aseguro que en su gobierno se van a consolidar las grandes obras de la presente administración, como lo son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el AIFA y que no descarta lanzar un decreto para que las existentes líneas ferroviarias sirvan como transporte de pasajeros.



Jorge Álvarez Maynez: seguridad Publica



El candidato Jorge Álvarez Maynez se inclinó por propuestas que vuelvan a garantizar la seguridad privada de la mano de una desmilitarización, sin mencionar aún estrategias específicas. Está convencido que garantizando la seguridad publica en el país, las inversiones se verán automáticamente fortalecidas, lo que mantendrá y elevará la inversión extranjera, así como la de la economía del país.

Sin duda los tres aspirantes, como buenos lideres que se consideran, sabrán atender los problemas sociales y económicos actuales para garantizar un clima general de crecimiento. Un buen líder sabe detectar las oportunidades e incentivar que estas fluyan de manera correcta para alcanzar el bien común. En su consciencia poseen la relevancia de su papel en el futuro de todos los mexicanos, es su deber y obligación desempeñarse con humildad, perseverancia y profundo respeto por su país. ¡Hasta la próxima!



