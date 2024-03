Pleitos de Morena perjudicaron a Alma Alcaraz

La semana que pasó fue para olvidar para Morena en Guanajuato. Lo peor es que sus problemas internos siguen perjudicando a la candidata a la gubernatura del estado, Alma Alcaraz Hernández, quien no tuvo actividades públicas del 11 al 14 de marzo.

En el búnker de Alma Alcaraz se había tomado la determinación de no tener actividad, hasta que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fijara su posición sobre la decisión de no llevar a Bárbara Botello Santibáñez como candidata a la presidencia municipal de León, a pesar de que ya había sido designada. No querían generarle a Alcaraz un desgaste innecesario por este tema y sin embargo eso no se logró. Le afectó a la candidata morenista a la gubernatura el no tener actividades de proselitismo y la imagen de que Morena no logra ponerse de acuerdo en Guanajuato.

No le avisaron a Claudia Sheinbaum

En este espacio dimos a conocer que la decisión de que Bárbara Botello no fuera la candidata obedeció a que tres encuestas la colocaron por debajo de las preferencias, en donde la diferencia con su más cercana oponente, Alejandra Gutiérrez Campos, quien busca la elección consecutiva en León, era de dos dígitos, contrario a lo que sucedía en Irapuato o Celaya, en donde el porcentaje es menor y lo que hace pensar en que con un golpe de suerte pueden obtener sendas presidencias municipales o, en el escenario alterno, meter a más regidores al Ayuntamiento y ser un serio contrapeso. En León no era el caso.

Pero lo que decidió que Claudia Sheinbaum no palomeara a Bárbara Botello fue que nadie le avisó que la exalcaldesa de León tenía en su historial asuntos judiciales, ya fueran en proceso o finiquitados. Fue la propia candidata presidencial la que comenzó a indagar el pasado de Bárbara Botello y le sugirió a Morena que ese perfil no abonaría ni al partido en Guanajuato.

Jesús Ramírez Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato, fue el encargado de fungir como vocero del Comité Nacional de Elecciones morenista sobre la determinación de bajar a Bárbara Botello de la candidatura, lo que la expriista no tomó nada bien y le contestó, a través de una carta, de que sus dichos estaban infundados. Que acataba por institucionalidad, pero que no iba a permitir que se mintiera sobre su persona. Y mientras este pleito se daba, en el búnker de Alma Alcaraz decidieron retrasar otro par de días las actividades públicas de la candidata a gobernadora. Mala semana para el morenismo estatal.

Endeble estructura morenista

Estos pleitos sólo han revelado un par de cosas: que Morena sigue sin limas asperezas al interior del partido y que su estructura es más endeble de lo que se presume.

Esto, porque durante una semana no hubo ninguna activación por parte de la militancia, los comités de base o de los nuevos adeptos ni a favor de Claudia Sheinbaum ni a favor de Alma Alcaraz. El fantasma de 2018 parece que volverá a aparecer, en donde las y los candidatos postulados por Morena se confiaron en que la estructura del entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, les cuidaría las casillas, pero lo que sucedió es que sólo cuidaron el voto federal y una vez contado éste, se desaparecieron de las mesas de votación.

En seis años, Morena no preparó a su estructura. Sigue confiando en un voto masivo y de cascada, pero en un estado, como Guanajuato, es complicado que pueda darse. Tan sólo la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, prometió al menos un millón y medio de votos para la candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez. De ese es el tamaño de la estructura panista, que en 2018, con todo y el fenómeno lopezobradorista, logró más de 1.2 millones de votos a favor del candidato del PAN.

Criminales piden ayuda internacional, ¿gobiernos cuándo?

De 2015 a 2024, en Guanajuato casi 100 personas de origen extranjero han sido detenidas por los delitos de homicidio doloso y narcomenudeo. El Mayor General de la Policía Nacional de Colombia, Fabián Laurence Cárdenas Leonel, aseguró que pareciera que los grupos criminales están un paso delante de los gobiernos locales y federales, pues mientras los delincuentes hacen alianzas y piden ayuda a colegas en el extranjero para delinquir, los gobiernos siguen viendo con recelo el pedir ayuda a otros países para trabajar de forma conjunta contra el crimen organizado, que se ha enquistado en gran parte del continente americano.

Todos los extremos son dañinos, dicen los que saben, pero el chovinismo de la clase política en México es aún más perjudicial. Fabián Laurence Cárdenas Leonel señaló que se debe entender que las mafias trabajan como una empresa trasnacional y los gobiernos deben actuar con colaboración internacional para frenarles. Pero si entre estados, como Jalisco, que la semana pasada retiró a su policía estatal de la frontera con Guanajuato, o Michoacán, en donde desde octubre de 2021 se ha relajado la seguridad en carreteras estatales, poco se podrá lograr para frenar el flagelo delincuencial.

Develan perfiles para el Cabildo de Irapuato

Poco a poco van surgiendo los nombres de quienes, con una combinación de resultados, podrían integrar el Cabildo irapuatense a partir del 10 de octubre de 2024.

Por Movimiento Ciudadano, quien está siendo perfilada para aparecer en la planilla del recién nombrado candidato, Alejandro Herrera Sánchez, es Regina Irastorza Tomé, joven irapuatense que ha saltado al activismo en pro de la defensa de mujeres violentadas.

Otro perfil que podría estar es la propia Irma Leticia González Sánchez, quien es candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato, pues anunció que se anotará para estar en la segunda regiduría. Con ello, si la elección no le favoreciera, estaría garantizando su estancia en alguna de las sillas del Cabildo irapuatense.

En próximos días, Víctor Saavedra podría estar haciendo oficial su intención de volver a contender por la presidencia municipal de Irapuato, ahora abanderado por la izquierda irapuatense, particularmente por el Partido del Trabajo; en 2021, su candidatura independiente le alcanzó para meter a una regidora, la cual al poco tiempo se adhirió a la fracción panista. Para esta ocasión, el propio Saavedra buscará anotarse como segundo regidor y así buscar estar en la mesa de toma de decisiones municipales. Así es como se va configurando poco a poco la elección en Irapuato.