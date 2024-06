¿ Por qué el PAN perdió espacios en Guanajuato?

La de 2024 será la elección en donde quedó demostrado que el Partido Acción Nacional (PAN) no es invencible en Guanajuato, el llamado bastión panista.

No fue sorpresa que el PAN haya perdido municipios, pues había bastantes visos de que así sería. En algunos municipios, como Celaya y Pénjamo, se pecó de soberbia y los resultados fueron claros e inobjetables.

Otro error que cometió el PAN fue el haber decidido ir sin alianza en algunos municipios y en la elección para las senadurías y en el pecado llevaron la penitencia. Por ejemplo, en la elección para senador, hubo 82 mil votos nulos y cuando hubo el recuento de casillas para ver por qué había tantos, quedó evidenciado que las personas marcaron las casillas de los partidos PAN, PRI y PRD, pues pensaban que Miguel Márquez Márquez era el abanderado de los tres institutos políticos, pero en esa elección no hubo alianza y por ello ganó el morenista Ricardo Sheffield Padilla. Ahí también faltó trabajo de partido para decirle a la militancia cómo votar. No obstante, el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció que fue un error no ir en alianza en todo el estado, cuando eso se había acordado y ahí estuvieron los resultados. La soberbia les cobró factura.

Tras esto, el PAN deberá entrar en una profunda reflexión. Por principio de cuentas, en donde gobernará, deberá pedirles a sus alcaldesas y alcaldes que hagan un trabajo casi impecable, alejados de las banalidades, que tengan contacto con la ciudadanía, olvidarse de ser gobiernos derrochadores o con eventos suntuosos y ahora sí preocuparse por la atención de las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. También debe preocuparse por formar nuevos cuadros, porque llegó la hora del relevo generacional, de mostrar nuevos perfiles, pues la oferta de candidaturas que ofreció el panismo fue muy pobre y con las y los mismos de siempre y eso les fue cobrado en las urnas.

Serán tres años en donde el PAN enfrentará una sacudida. En Guanajuato, aunque aún conserva una mayoría, ésta es mínima, a comparación de cuando ejerció el poder absoluto. O se renuevan o Morena en 2027 les arrebatará lo poco que les queda. El PAN debe poner sus barbas a remojar, después de ver los desastrosos resultados de sus aliados, el PRI y el PRD, éste en vías de la extinción. Hay tiempo para recuperar el ritmo, pero también hay tiempo para seguir en el camino de la autodestrucción, si ese es el objetivo.





La candidata más votada es de Guanajuato





Pero no todo fue desastroso para el PAN. En León se tuvo un verdadero caso de éxito y fue la reelección de Alejandra Gutiérrez Campos en la presidencia municipal.

Alejandra Gutiérrez ha logrado lo que pocos panistas y es conectar con la gente. Habrá a quienes les guste su forma de gobernar y a quienes no, pero los resultados hablan por sí solos: la ciudadanía le dio el respaldo, obtuvo 378 mil 037 votos, 54 mil votos más que los que obtuvo en 2021 cuando ganó la primera elección.

Con ello, Alejandra Gutiérrez se convirtió en la alcaldesa electa panista más votada del país, también la alcaldesa electa más votada en el país y sin coalición partidista, además de que está entre las cinco personas candidatas que más votos obtuvieron en el país.

La alcaldesa electa panista, quien regresará a su cargo el 17 de junio para cerrar su primera administración, ha logrado posicionar sus mensajes entre las y los leoneses y por ello el respaldo fue notorio en las urnas. Algo deberían aprenderle a Alejandra Gutiérrez y su equipo quienes obtuvieron la reelección o quienes gobernarán por primera ocasión a partir del próximo 10 de octubre, si lo que quieren es tener mejores resultados a la hora de comunicar acciones y logros.

Por lo pronto, Alejandra Gutiérrez se perfila, también, para ser reelecta también como la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, pues es hasta el momento el perfil con mayor proyección a nivel nacional de las y los gobernantes panistas.





¿Por qué hasta ahora?





El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sorprendió a propios y extraños con su declaración de que tenían detectados al menos a ocho candidatos electos de Guanajuato que tenían vínculos con el crimen organizado. Lo que sorprende no es la cantidad, pues el analista político y consultor en seguridad, David Saucedo, señaló que el mandatario estatal se había quedado corto y que habría por lo menos 15 personas electas en esta situación; lo que llama la atención es ¿por qué si se tenía esa información, no se hizo algo por evitar que esas personas contendieran y ganaran la elección?

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que estas ocho personas tendrían una presunta participación en delitos del fuero federal y por eso informarían a las autoridades correspondientes sobre eso que ellos sabían, para que al menos lo tengan en el radar. Lo cierto es que el temor que se tenía, de que el crimen organizado tuviera una real participación en los procesos electorales, fue real. Ahora, lo que queda es ver cómo reaccionarán los grupos rivales cuando se enteren que el candidato de sus contrincantes ganó la elección y por ende podrían tener ciertas concesiones en los lugares en donde tendrán injerencia política. En términos prácticos: la violencia aún tiene un rato de cuera en Guanajuato. Una lástima.





Plan C va con todo





El triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México era previsible desde hacía meses, a pesar de que incluso una encuestadora sugirió que Xóchitl Gálvez había logrado superar a la morenista, algo totalmente falso y eso se vio reflejado en las urnas.

Sin embargo, lo que debe resaltarse y de lo que poco se ha hablado es que Morena y sus aliados lograron la mayoría en el Congreso de la Unión, por lo que Claudia Sheinbaum prácticamente tiene el poder absoluto para sacar adelante sus reformas planteadas, incluso sin necesidad de la oposición. La coalición PAN, PRI y PRD dejó mucho que desear en las campañas y lo que sucedió es que los tres partidos le allanaron el camino para ello.

Son 18 las reformas pendientes y que difícilmente puedan lograrse en lo que resta del sexenio, pero de proponérselo, Claudia Sheinbaum podrá darles seguimiento. Una de ellas es reformar al Poder Judicial para que magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular en las urnas.

Otra reforma es la posibilidad de eliminar los 200 diputados y 64 senadores plurinominales, una más es la referente a desaparecer a órganos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, y que sus funciones serían absorbidas por diversas dependencias federales.

Una reforma pendiente también es la de la Guardia Nacional, para reconocerla como fuerza policial de carácter permanente y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también reformar el sistema de pensiones del país.

Serán tres años en los que Morena y sus aliados podrán hacer y deshacer a su gusto en materia de leyes, mientras que el PAN, PRI y PRD podrían quedar como meros espectadores o bien ir preparando la batalla para frenar todo lo que consideren que afectará al país, mientras que a la par van preparando la estrategia para la elección de 2027, la que los podría revivir o la que los podría desaparecer.





