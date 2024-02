PAN de Guanajuato: entre la disciplina y la operación cicatriz

Los procesos internos para la elección de candidaturas se han vuelto en el talón de Aquiles del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato. La operación cicatriz cada vez dura más de lo que debería y en algunos casos las heridas quedan a medio supurar.

La repentina salida de Daniel Díaz Martínez de la secretaría de Salud fue una extensión de que la operación cicatriz no fue bien realizada dentro del círculo panista. Emocionaron al “mejor secretario de Salud del país” y al final no le otorgaron nada, ni siquiera la posibilidad de seguir en el cargo. En 2021, Daniel Díaz era uno de los postulados para la candidatura a la presidencia municipal de Irapuato, pero la rechazó, pues decidió atender la pandemia, pues él mismo confesó que le dijo al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que si dejaba el cargo podría ser perjudicial. La lógica indicaba que en 2024 le tocaba, pero no fue así. Por ello prefirió salirse y dedicarse de lleno a su profesión, la medicina.

Sin embargo, aunque aún hay disciplina partidista en el PAN, en donde se acata a regañadientes lo que la cúpula panista decide para elegir sus candidaturas, en los pasillos blanquiazules aún se percibe el olor de las heridas, pues muchos consideraban que en esta elección les tocaba. Como en Celaya, en donde Paulo Bañuelos quedó fuera por tercera ocasión consecutiva de la candidatura a la presidencia municipal, a pesar de que los números le favorecían.

Zanella, el conciliador

En Irapuato, el diputado local, Víctor Zanella Huerta, se ha convertido en el conciliador del panismo en la capital fresera. Hace unos días convocó al exalcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y a la alcaldesa Lorena Alfaro García a una cena para ahí limar asperezas. La confrontación entre Ricardo Ortiz y Lorena Alfaro se tornó más ríspida de lo que se esperaría, pues prácticamente desde 2021, cuando hubo la cesión de la estafeta en Palacio Municipal, hubo desencuentros.

Víctor Zanella los hizo entrar en razón y les dijo que un PAN dividido no es garantía de éxito electoral, pues más que afectar el voto de la ciudadanía, lo que afecta es la fortaleza de la estructura panista. Las estructuras, es decir, la gente movilizada para el día de la elección por parte de los partidos políticos, son las que hacen ganar las elecciones y llegar al dos de junio con una estructura dividida no era lo más sano. Ambos acordaron dejar sus diferencias, por lo menos durante los próximos cuatro meses, y luego ya se verá. Ricardo Ortiz contenderá por la diputación federal por el Distrito 09, en tanto que Lorena Alfaro contenderá por la reelección. Ambos se necesitan, así se los hizo saber Víctor Zanella en la cena del reencuentro.

Sopa de su propio chocolate

Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata del PAN a la gubernatura de Guanajuato, ha comenzado una serie de reuniones con expertos en diversos temas y el primero de ellos fue el de seguridad. Seguridad será el tema central de las campañas, pues por un lado habrá señalamientos de que las estrategias y las personas encargadas de ejecutarlas no han funcionado y por el otro vendrán las propuestas.

Sin embargo, Libia Dennise García ha hecho una buena lectura de ello y ha reclutado en su equipo a alguien que le sabe al tema: Karla Quintana Osuna, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, llegará al equipo de la candidata panista, para, por un lado, aportar su experiencia para aportar propuestas para atender de manera integral el problema de la desaparición de personas, pero por el otro ser ella la que señale las fallas de la estrategia federal, pues la conoció de primera mano y desde las entrañas. En próximos días será realizado el anuncio de su inclusión en el equipo de la panista.

Irapuato y el dilema de la seguridad

En los últimos dos años, Irapuato ha llevado a cabo diversas estrategias para posicionarse en los hechos como la segunda ciudad más importante de Guanajuato. Ha invertido para fortalecer su turismo, ha organizado eventos de gran formato y ha realizado inversiones en la mejora de su imagen urbana, así como mejorar las condiciones de vida en la zona rural.

Sin embargo, su punto vulnerable es el de la seguridad. Y ni siquiera porque haya un aumento en la incidencia delictiva, pues de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos han disminuido 33% desde 2021 a la fecha. El problema es que han habido pifias que le han costado a la administración municipal estar en el escrutinio. En diciembre pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación al gobierno municipal para que ofreciera una disculpa pública, porque la atención en el caso de la privación de la libertad del empresario Jair Antonio Martínez, quien después fue encontrado muerto en una casa de la colonia Las Reynas, fue deficiente, pues no se atendió a tiempo e incluso presuntamente hubo llamadas para pedirle a la familia que bajara publicaciones de redes sociales, porque estaban “creando psicosis”

No es la primera ocasión, también en mayo de 2022 hubo otra recomendación por quejas de mujeres que fueron detenidas y violentadas tras una marcha feminista. También porque hubo agresión en contra de reporteros que hubo durante una manifestación que se salió de control.

El manejo de las situaciones seguridad se ha vuelto el punto flaco de la actual administración y si a eso se le agrega la cerrazón e inoperancia del propio titular, Ricardo Benavides Hernández, y de quienes manejan la comunicación social de esa área tan sensible, se vuelve un caldo de cultivo que poco abona para mejorar la imagen del gobierno municipal. El Inegi informó en su más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que Irapuato mejoró la percepción de inseguridad, pues ahora 8 de cada 10 irapuatenses se sienten inseguros y no 9 de cada10, como cuando inició la administración municipal. Pero ni eso se logró comunicar de manera proactiva, en tiempos cuando lo que necesitan es cacaraquear logros de cara a la elección continua.

Celaya, la afrenta contra la policía

Celaya tuvo un enero complicado. Tras la captura de Luis Antonio Yépez, hijo de José Antonio Yépez, alias El Marro, en una persecución que inició en Celaya y terminó en los límites con Juventino Rosas, los enfrentamientos entre civiles y la policía municipal han arreciado.

Ocho policías fueron asesinados en enero, un número jamás registrado ni en el municipio ni en el estado en un periodo tan corto. Por el lado de los criminales también ha habido el mismo número de bajas, pero de esas poco se habla, pero refleja que la confrontación ha sido pareja.

Al respecto, en próximos días a Celaya estará llegando un grupo de élite de la Marina. La estrategia será la misma que cuando fue detenido El Marro: ubicar los centros de operaciones de este grupo criminal para tratar de desmantelarlo. El mensaje es que no habrá tregua con la delincuencia, aunque eso se traduzca en más derramamiento de sangre.

León, el arte de comunicar

Alejandra Gutiérrez ha iniciado el 2024 con mayor proyección, como le gusta a ella. Con un impecable manejo de redes sociales, con ella como autora de 90% de sus publicaciones, la presidenta municipal de León ha entendido que un político que no comunica es un político invisible.

Por ello, la joya de la corona panista en 2024 es León y la apuesta estatal y municipal están volcadas a comunicar todo lo que León está haciendo de manera positiva. En próximos días, previo a la campaña electoral, será echada a andar una ambiciosa estrategia de comunicación en León, en donde serán dados a conocer tres eventos internacionales, la llegada de tres inversiones de gran envergadura y la estrategia con la que el municipio dejará de depender de agua importada, luego de que el gobierno federal echara para abajo el proyecto para dotarle líquido de la presa El Zapotillo. Es el arte de comunicar, pues pocos hablan de que León tuvo en 2023 una cifra histórica de homicidios, con más de mil personas asesinadas, en cambio sí se hablará de que la Feria de León pinta para ser la edición más exitosa de la última década. A veces el cómo se convierte en el mensaje