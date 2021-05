La voz de la IP | Si quieres a México, vota

Por Juan José Sierra

Si quieres una calle limpia, drenaje, agua potable, acceso a los servicios de salud, servicios de salud de calidad, educación, educación de calidad, acceso a vivienda, seguridad, trabajo estable, prestaciones, respeto, una vivienda digna, respeto al medio ambiente, seguridad patrimonial, seguridad para las mujeres de tu familia, más presentes y menos ausentes, tranquilidad, respeto a los derechos humanos y a tu privacidad, preservar la libertad de ser, de pensar, de decir, de actuar, de decidir, estabilidad económica, información, más transparencia, menos corrupción, cuentas claras, autoridades responsables, compromiso, policías capacitadas, policías certificadas, incentivos fiscales, simplificación fiscal, facilidades para emprender, piso parejo, igualdad, tranquilidad, oportunidades para los jóvenes, soporte para las madres solteras, respeto a los adultos en plenitud, energías limpias, regularización de la tierra, apoyos para el campo, incentivos para la inversión, empleo, empleo bien pagado, transporte digno, casa propia, mejor calidad de vida, mejor calidad del aire, regularización de la tierra, justicia, paz, legalidad, orden, libre tránsito, libre competencia, oportunidades, desarrollo económico, cultura, impulso al campo, competitividad, respeto a la vida, libertad religiosa, mayor presupuesto para tu municipio, que tu calle no se inunde, alumbrado público, que se cumpla la ley, vacunas, trabajo digno, respeto por los derechos de la niñez, certidumbre en el mañana, reglas claras, servicios más baratos, mejorar el transporte, menos delincuencia, que disminuyan los secuestros, que tu negocio esté seguro, trasladarte con tranquilidad, trabajar, ir de vacaciones, trabajar desde casa, criar a tus hijos, poner un negocio, ser independiente, aportar al desarrollo de México, ayudar a tus padres, que tus hijos estudien una carrera, mayores oportunidades laborales, ser formal, menos trámites, hacer lo que te apasiona, correr un maratón, ser deportista de élite, andar en bicicleta, tiempo para reunirte con tus amigos, ir al cine, jugar fútbol, sentirte protegido, quedarte en tu patria, innovar, medicinas, atención, prosperar, una computadora para estudiar, herramientas para trabajar, capacitación constante, seguridad para tus hijos, plenitud, nuevos retos, menos excusas, más acciones, menos pasado, más futuro, playas limpias, reforestación, conservación de los bosques, desarrollo sustentable, medio ambiente sostenible, sanciones más severas a quien viole la ley, preservar el bien mayor de la niñez, cuidar nuestra casa común, menos baches en las calles, mejor infraestructura, desarrollo urbano, generar empleos, tener un país más competitivo, fortalecimiento de las instituciones, un sistema eficaz de pesos y contrapesos y la preservación de nuestra democracia representativa, lo único que tienes que hacer es acudir a tu casilla el 6 de junio y votar.

Nuestro derecho a votar y ser votados está contemplado en el artículo 35 de nuestra Constitución. Está consagrado como un derecho y una obligación. Nuestro voto es nuestro poder y ejercerlo con información, con responsabilidad, es nuestra obligación.

No dejemos en la conciencia de otros, la construcción de un futuro mejor. El seis de junio, vamos a cumplirle a México. El 6 de junio todos vamos a votar. No habrá otro momento. Elije con la razón y no con la emoción. Que, con tu voto, gane México. #Opinión Coparmex

Vicepresidente Nacional de Centros Empresariales