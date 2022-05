La Voz de la IP | México: lo urgente vs lo importante

Saber con exactitud -o una máxima aproximación- hacia dónde debemos enfocar nuestra atención en cada momento, es un factor clave para diseñar estrategias de largo plazo y lograr los objetivos trazados en ellas.

Hoy existen muchísimos temas en nuestra agenda de país; todos ellos requieren de atención por parte de los gobiernos y, por supuesto, de la participación decidida y responsable de nosotros, los ciudadanos, para contribuir a que las autoridades en todos los ámbitos y niveles, avancen en la ruta correcta.

Hace poco en Coparmex presentamos la actualización del Monitor de Seguridad. Esta vez la presidenta de la comisión de Ética e Integridad, Leonor Quiroz y el presidente de la Comisión Nacional de la Comisión de Seguridad, nos dieron a conocer datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al mes de marzo, con perspectiva de género.

Tras analizar delitos como homicidio doloso / feminicidio, lesiones dolosas, violación y violencia familiar, se concluyó que, en México, cada día, 10 mujeres son asesinadas, siete desaparecen y cada hora se cometen dos violaciones.

Detectar, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, es urgente y es importante por cualquier razón que podamos pensar.

Como es urgente e importante incrementar las cifras de empleo formal en el país. Reducir la brecha laboral, erradicar la brecha de género digital y resolver con verdadero sentido de urgencia el abasto de medicamentos y el acceso a servicios de salud, pues de acuerdo con cifras de CONEVAL, para 2020 un total de 35.7 millones de mexicanos no contaban con acceso a servicios de salud.

En ese sentido, es urgente y también importante que México garantice la salud para la niñez y agilice la vacunación contra COVID-19 a mayores de 12 años, misma que comenzó el pasado 28 de abril, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomendó desde enero pasado. Ni hablar de la exclusión de las niñas y niños de entre 5 a 12 años para la vacuna COVID-19, o de la escasez de vacunas contra otras enfermedades ¡Esa sí es urgencia!

Urgente y también importante es atender los efectos adversos de la inflación. Ya lo dijimos: celebramos que el PACIC se haya dado a través del diálogo y que las medidas anunciadas se den sin imposición a las empresas para que éstas puedan sumarse de acuerdo con sus posibilidades y juntos, empresas y gobierno, lograr que no falten alimentos en los hogares.

Otro de los temas de reciente ingreso a la agenda nacional, es la Reforma Electoral. Este en particular es importante pero no es urgente, entre otras cosas porque nuestros legisladores no están sesionando y porque en menos de un mes tenemos elecciones a gobernador en seis estados de la República.

De ahí que, si queremos un país que vaya en la ruta correcta, como sociedad debemos empujar para que se atienda lo urgente e importante y ayudemos a nuestro gobierno para que no se distraiga de sus más importantes responsabilidades: salud, seguridad y empleo ¡urge! #OpiniónCoparmex

Juan José Sierra Álvarez

Vicepresidente Nacional de Centros Empresariales