La Voz de la IP | Construir y caminar con una visión común

No es novedoso hablar de que estamos en medio de un cambio de época, que las personas en este mundo transitamos entre eventos inéditos que nos obligan a replantarnos muchas realidades sociales, políticas y económicas. El orden mundial que conocíamos y las “normas” a las que estábamos acostumbrados, las reglas no escritas ya no son las mismas que antes. Además, nos encontramos en un periodo de transición, es decir, no sabemos cuál va a ser el resultado.

En medio de todo esto a nivel global en México estamos también con un factor adicional que es la redefinición de la nueva realidad política del país. La llegada al poder de un nuevo actor nos ha retado de forma muy particular, nos ha politizado más y nos ha obligado a reflexionar desde las mesas familiares, las comidas con amigos los viajes en taxi o en camión que se convierten en debates o diálogos sociales y nos obligan a pensar dónde estamos parados.

Como empresarios hemos aprendido a reenfocar nuestra misión y objetivos con una perspectiva de responsabilidad social en la que la persona y el bien común deben convertirse en el centro de nuestro actuar, lo cual es una realidad imperante y una “mega tendencia” como lo resaltan los analistas y expertos.

Ya no está bien visto explotar a las personas, aprovecharnos de los recursos naturales sin límite, el no pensar en el impacto colateral de nuestras acciones o no pensar en las consecuencias de no actuar por aquellas personas y realidades que muchas veces hemos dejado en el camino. La necesidad de crear fuentes de trabajo digno, inclusión social de los más pobres y necesitados, de los discapacitados y la incorporación justa y en igualdad de circunstancias de las mujeres que aportan un enorme valor.

Hay algo que no nos gusta de nuestra realidad política y social y son las serias manifestaciones de lo que Moisés Naim ha llamado gobiernos autócratas 3P, donde la Polarización es la forma de gestionar, el Populismo de “fans” es la forma de convencer, y la Post verdad es la forma de vivir en un estado constante de impunidad. Esta realidad política en nuestro país es altamente peligrosa y no tiene un buen destino.

Los mexicanos hemos trabajado intensamente por la democracia, por nuestros valores y nuestra razón de ser como nación que parten de la diversidad. Diversidad de colores, de artesanías, de comida, de vocaciones de desarrollo local como el vitivinícola, el agrícola, el turismo, el industrial. Esta gran diversidad nos recuerda que el ponernos de acuerdo mediante el diálogo y la inclusión es la mejor herramienta para alcanzar nuestras metas y objetivos como país.

En COPARMEX hemos lanzado una propuesta hacia la sociedad, la de impulsar todos juntos una agenda común que le hemos llamado Modelo de Desarrollo Inclusivo que pretende ser una visión de país en la que todos quepamos, en donde la diversidad, que es parte de nuestra esencia, sea uno de los grandes valores y la inclusión una tarea. Para esto la libertad, la esperanza y la democracia se convierten en un camino y una visión común. #OpiniónCoparmex

Fernando Sánchez Argomedo

@fsargomedo

Presidente de la Comisión de Innovación

COPARMEX