La oposición está perdida

Hoy en día la oposición política al actual presidente de México se encuentra en una etapa obscura, pese a que forman parte de cuerpos poderosos como el empresarial, el político, el religioso, el sindical y el de los potentados sucumbieron ante un pueblo cansado; y es que la razón por la que AMLO ganó las elecciones del 2018 fue por el hecho de que los ciudadanos se encuentran cansados, fastidiados y aburridos de la clase política que durante décadas los ilusionó en campaña y que al llegar al poder hicieron todo para defraudarlos.

La clase política goza de un descrédito inusitado, los niños prefieren ser narcotraficante a político, los jóvenes sienten más ofensa que los relacionen con un político que con una mujer non santa o borrachito de la esquina. Las acciones que realizan los políticos cada vez les producen descrédito y desaprobación social.

Es común darnos cuenta en las noticias que tal político fue captado prepotente en la calle en estado inconveniente, o conquistando mujeres en sus horas de trabajo, o que se robó tal cantidad de dinero o que fue omiso en hacer su trabajo, en fin.

Sin embargo lo que termina de desilusionar a la gente es el hecho de que los antes enemigos han formado una alianza para derrotar a MORENA; y así los enemigos a muerte del pasado: PRI, PAN y PRD se unieron, caray que incongruencia; ¿No se ponen a pensar que la ciudadanía ve eso mal?

Que no piensan que con este hecho reflejan lo pequeños que se sienten ante el Presidente?, Deberían de fortalecerse con actos que demuestren que han cambiado y ser firmes en sus convicciones y declaraciones de principios, ganarle a AMLO con argumentos pero sobre todo con acciones, como por ejemplo con honestidad y honradez, eficiencia y calidad.

Pero no, eligieron la solución pragmática, ensuciando la ya de por si mugrosa imagen de los políticos…

Así nunca van a ganar y menos a convencer.

Sin embargo no solamente los partidos opositores se comportan pésimo, MORENA va que vuela para sumarse a la lista de despreciados, pues es común darnos cuenta de arbitrariedades y excesos cometidos por sus miembros así como de los gobernantes de extracción morenista; OJO MORENA están a punto de ser vistos igual, si no es que ya lo son.

La imagen del presidente es regular, sin calificarlo de excelente o pésimo. Buena a secas, pero considero que los miembros de Morena no están en la misma sintonía de su líder, pues en vez de portarse como políticos ejemplares, se han sumado a más de los mismo y están dañando la imagen de la institución de gobierno.

Tienen la oportunidad de ser excelentes funcionarios, honrados y honestos, eficientes y distintos. Aunque tal parece que no lo comprenden y prefieren servirse con la cuchara grande como lo han venido haciendo los políticos mexicanos durante siglos.

Mención aparte lo tienen los opositores ciudadanos pues son los que más perdidos están. Hace falta una oposición fuerte. Ya que es común escuchar en las pláticas de amigos, familiares o de trabajo al que critica las acciones del presidente lo cual está bien porque es su derecho democrático y de libertad de expresión, pero en seguida ofende a los votantes, calificándolos de chairos, pobres, ignorantes o con apelativos más despectivos como idiotas o animales, lo cual más que generar conciencia a sus razonamientos, generan desprecio y rechazo, pues a quien le gusta que lo ofendan, máxime si se trata de la mayoría ganadora.

Considero que esto NO es una forma racional de debatir y menos de convencer al contrario, a ver, deben de exponer sus razonamientos en contra del gobernante y ya el otro razonará la valides o pertinencia de los argumentos.

Pero cuando empiezan a ofenderlo, automáticamente se dispara el repudio y agresión.

Sé que dirán que AMLO es quien genera esta división y forma de descalificar al contrario, pues la respuesta es que no se debe seguir la misma estrategia, él ya ganó democráticamente y no debes denostar la decisión de la mayoría y menos ofenderlos ni calificarlos; ni modo, duele pero hay que ser buen perdedor, calificar al presidente y a los gobernantes, no a los seguidores que bien o mal no realizan los actos de gobierno ni deciden las políticas públicas.

Aquí es válido recordar que el Partido Acción Nacional para llegar al poder, cosa que les costó muchísimos años, no atacaban al pueblo, enfocaban bien sus baterías en atacar al PRI y por el contrario buscaban la simpatía popular lo que les trajo a la postre llegar a la presidencia y convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país, pero como lo señalé actualmente están sin brújula y en alianzas con ese que juraban odiar.

En relación al PRI es importante señalar que ellos sí buscan el agrado del pueblo sin embargo fueron muchos años de desprestigio que en el último sexenio incrementaron, perdiendo su oportunidad de reivindicarse y ser verdaderamente un partido nuevo.

El PRD siempre ha generado una división entre la clase humilde y los potentados pero actualmente al unirse con PAN y PRI tiran por tierra lo que hayan logrado en su existencia.

En las redes sociales las peleas entre opositores y seguidores son durísimas, y así podemos ver desde memes y tik toks muy ingeniosos de ambos lados hasta verdaderos análisis muy interesantes, aunque algunos tendenciosos o parciales.

Sin embargo persiste mi análisis: los perdedores son los que atacan a AMLO pues no centran su objetivo y la emprenden contra los ciudadanos que lo apoyan sin recordar que ellos forman parte de una masa muy amplia de votantes. Pelean en dos trincheras, lo cual los lleva irremediablemente a perder. Si buscasen una unidad nacional, causas comunes y puntos de coincidencia más que de descalificación otro gallo les cantaría y allí si el gobierno se pondría nervioso.

Ustedes creen que la oposición que le hizo FRENAA a AMLO en verdad haya logrado un apoyo social? Yo en particular le pregunté a obreros y gente de la calle si se sumarían a dicha oposición, la respuesta fue un rotundo NO, porque obviamente no se veían reflejados en esas personas en carro y con discursos totalmente diferentes a su sentir.

En cambio, recordemos que el 68 los estudiantes sí obtuvieron el respaldo simpatía social pues sus demandas eran las mismas que las del pueblo: libertad y no más opresión.

Claro que todos los mexicanos nos sumaremos a la causa de hacer un gran país, pero primero debe la oposición tener claros sus objetivos, y aquí los he señalado: Estamos hartos de la clase política existente, deseamos una clase política de menos discursos y más actos eficientes, menos prepotentes, con menores sueldos, que no roben, que resuelvan los problemas rápido, que compitan en tener una mejor calidad sin sangrar las arcas, que en verdad vivan austeramente y que al retirarse no sean misteriosamente millonarios.

La oposición debe mantenerse firme en sus principios e ideales, sin mezclarse para que los mexicanos tengamos opciones democráticas de elección.

La oposición debe respetar cuando pierda. Debe respetar a los que piensen distinto.

La oposición debe criticar al gobernante y ofrecerle opciones de solución, es más, debe exigir que las cosas se hagan diferente.

Pero jamás debe ofender a los votantes ni al pueblo y sus ciudadanos.

Sé que como mexicanos nos gusta la broma y no tomamos en serio muchas cosas, pues la risa es una forma de sacar nuestras penas, sin embargo en nada ayuda en esta etapa que vive nuestro país agredir a la gente pobre ni a las personas que piensan distinto pues eso sólo genera más divisiones y odios entre mexicanos.

Estas son ideas soltadas al viento, espero que las reflexiones y si te sirven tómalas. Gracias por tu atención.