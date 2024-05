Dos mujeres, disyuntiva para México

Las campañas electorales finalizan. Nos toca a ciudadanos decidir. Tenemos datos duros, asequibles a todos, para decidir con responsabilidad lo mejor para México. Y para evitarnos más males. Conviene revisar tesis y actitudes de las candidatas presidenciales, contrastantes, bien diferenciables. También sus personalidades. Nos plantean dilemas graves a resolver a quienes somos pueblo: ciudadanos conscientes y libres. Las masas acríticas, aborregadas son manipulables. Analicemos datos con pensamiento crítico.

Las tesis expuestas por Xóchitl Gálvez parten de tres valores fundamentales: vida, verdad y libertad. Los derechos humanos de todas y todos son piedra angular de su visión. Hay una idea de persona humana con dignidad, con libertades, deberes y derechos previos al Estado. Dato que apuntala que toda política pública debe promover y garantizar los derechos humanos de todos. Sus diagnósticos de la realidad, a partir de su propia experiencia de vida, le facilitan ponerse en los zapatos de los más pobres. La ley es la ley, tesis central.

Sus 355 propuestas, recopiladas en 28 capítulos, en el documento “Por un México sin Miedo” (coordinó Enrique de la Madrid): Seguridad, Justicia, Salud, Economía, Campo, Infraestructura, Telecomunicaciones, Turismo, Vivienda, movilidad y ciudades del futuro; Derechos Humanos; Mujeres; Pueblos indígenas y afromexicanos; Personas con discapacidad, Niñez y adolescencia; Jóvenes; 60 y más: Vida en plenitud; Diversidad Sexual, Deporte, Educación, Ciencia y Tecnología; Cultura; Transparencia y lucha contra la corrupción; Gobierno eficiente, Medio ambiente, Agua, Energía, Democracia, libertades y federalismo; y Política exterior.

Incluyen un sistema de salud integral garante de atención médica, medicinas, intervenciones quirúrgicas. La escuela será primer escalón a la igualdad. Escuelas de tiempo completo. Guarderías. Pensión universal para personas con discapacidad. Programas de capacitación y certificación para jóvenes, por año y medio. No abrazos a delincuentes, sí apoyo a las víctimas y a madres de desaparecidos. Las fuerzas armadas solo a recuperar soberanía territorial frente a delincuencia. Guardia Nacional civil, no militar. Presupuesto, tecnología y equipo para policías municipales. Un acuerdo con países vecinos por la seguridad. Emisiones neta cero de carbono para año 2050. Integrarnos a la Agenda 2030. Una política exterior pro derechos humanos y democracia.

Sus actitudes: mujer independiente. De pensamiento crítico, no dogmática. Demócrata. Sin miedo. Con carácter. Trabajo en equipo: ni rateros, ni güevones, ni pendejos.

Las tesis de Claudia Sheinbaum son que continúe la 4T. Restaurar el antiguo régimen autoritario, nacionalista, populista, cardenista (Roger Bartra, demócrata, de izquierda, así describe). Se guía por la ideología marxista, no por la realidad (visión de materialismo dialéctico, de lucha de contrarios), para seguir dividiéndonos con categorías maniqueas: nosotros, buenos; ellos, malos. La ley, “expresión de dominio de la burguesía”, no es la ley. Los derechos humanos no son eje, la colectividad está por encima de las personas individuales (populismo). Niega militarización.

Sus propuestas: Van las reformas de Obrador contra el Poder Judicial (politizar designación de juzgadores); contra la pluralidad en el Poder Legislativo (sobrerrepresentarían a mayoría oficialista, la del antiguo régimen priista). Guardia Nacional, con mando militar. Seguirá destrucción de instituciones y contrapesos. Continuarán apapachos a dictaduras marxistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No defenderá democracia en el exterior.

Sus actitudes: No es independiente, la manda Obrador. Miente con descaro. No actúa por principios, sino por ideología; desprecia datos de la realidad. Sin pensamiento crítico. Intolerante, intransigente. Autoritaria. “Si no gano, puedo desconocer resultado”. Con la oposición, no dialogará. No investigará corrupción obradorista, peor que la peñista. Zaldívar continúa, dijo. Sí mentirosos, ladrones, traidores.

Pueblo a votar. La opción es quien una, no divida; garantice construir en la casa común, para vivir todas y todos sin miedo, con libertad, para la justicia, en democracia.





Analista político

@jalcants