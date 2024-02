Buscadoras: gritar ante oídos sordos

Lorenza Cano ha estado desaparecida desde hace un mes. Sólo se sabe que fue sacada por la fuerza de su casa, llevada al municipio de Villagrán, lugar que en su momento fue el centro de operaciones del Cártel Santa Rosa de Lima, y desde entonces no hay información sobre su paradero.

Las buscadoras de Guanajuato han alzado la voz por eso, pero pareciera que gritan en donde hay oídos sordos. Han gritado también “no nos maten, por favor”, consigna que en los últimos días se ha agudizado, luego de ser amenazadas por realizar la búsqueda de sus desaparecidos, algo que la autoridad debería realizar, pero de ese trabajo quedan más dudas que certezas. En el estado, además, seis personas dedicadas a la búsqueda de personas han sido asesinadas.

Hasta el cierre de 2023, en Guanajuato eran cuatro mil 21 personas desaparecidas. La información oficial señaló que en el panteón forense había 935 cuerpos, de los cuales 849 estaban sin identificar. Se trata también de familias rotas, separadas forzosamente y a las que la incertidumbre las carcome todos los días.

Esto se ha vuelto un problema que no ha merecido discusión a fondo. En las precampañas fue un tema que no figuró. Las campañas deberían incluir este tema como prioritario. No englobarlo en la generalidad de los temas de seguridad, sino tratarlo de manera exclusiva, pues la realidad alcanzó a Guanajuato, lugar en el que a diario hay por lo menos una persona desaparecida y hay también otra familia rota.

El reconocimiento que recibirá Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, por parte de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos no es cosa menor. Su activismo y el levantar la voz contra la injusticia, la impunidad y el silencio oficial le ha llevado a ello. Pero las buscadoras no se convirtieron en eso para recibir premios, reconocimientos o ser candidatas, pues están en esa coyuntura no por gusto, sino por la desesperación de salir a encontrar a los suyos. “Cambiaría ese premio por una llamada de mi hermano, diciéndome que me quiere”, dijo la propia Bibiana Mendoza. Se trata de un clamor que se mantiene, un clamor que sigue, pero que pocos han escuchado.

Los Prieto recuperan posiciones

El grupo de Los Prieto en Guanajuato logró en la última semana rescatar posiciones en Morena. Ernesto Prieto Gallardo será el candidato a la diputación federal por el Distrito 08, con cabecera en Salamanca, y José Aguirre Gallardo, impulsor para que Ernesto Prieto Ortega se perfilara como candidato a la gubernatura de Guanajuato, será el candidato a la diputación federal por el Distrito 15. Contenderá contra Brenda Teres Pérez González, del PAN, quien ha reclutado para que sea su coordinador de campaña a Xavier Alcántara Torres, viejo lobo de mar en esas lides, pues fue él quien operó todo para que Ricardo Ortiz Gutiérrez lograra los triunfos en 2000 y 2015 para la presidencia municipal de Irapuato.

En tanto, Morena ha reservado para esta semana el nombramiento de más candidaturas, entre ellas las que faltan para las presidencias municipales. La última encuesta realizada la semana pasada y que circuló entre la cúpula morenista daba de nueva cuenta a Cesar Prieto con ventaja para poder aspirar a ser el candidato en Salamanca y buscar la reelección. Esta semana se define si los Prieto lograron mantener completo el bastión salmantino.

Empresarios y su Plan C en Irapuato

Cuando parecía que la contienda electoral en Irapuato sería de dos, entre Lorena Alfaro García e Irma Leticia González Sánchez, del PAN y Morena, respectivamente, ha surgido un movimiento de empresarios en Irapuato que están impulsando un Plan C. La decisión fue platicada, consensada y sellada en Villas de Irapuato. Decidieron proponer a una tercera persona y que ésta sea abanderada por Movimiento Ciudadano. Hay dos perfiles propuestos para ello: un exdirector de medios de comunicación y un abogado que estuvo en las filas del PRI. De entre ellos dos saldrá la propuesta que le expondrán al partido naranja. Los empresarios que impulsan este Plan C son los que tradicionalmente han aportado apoyo para campañas, particularmente para las del PAN. Para algunos esto es tomado como una rebelión empresarial. Habrá que ver cuántos se suman a ésta.

A tarjetazo limpio

Guanajuato enfrentará una guerra, pero no con armas, sino con tarjetas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció durante su informe de gobierno que serán repartidas 300 mil tarjetas Mujeres Grandeza, en donde habrá de invertir dos mil 100 millones de pesos, para con ello destinar apoyos mensuales de mil pesos a cada beneficiaria. Dijo que esto lo hacía para callar a quienes criticaban este apoyo que, dijo, busca empoderar a las mujeres. “Y si me siguen fregando, adelantamos todos los meses en una sola entrega, para que vayan y digan”, dijo. Por el otro lado, el gobierno federal estará entregando de manera anticipada los apoyos que son considerados en las tarjetas Bienestar, en donde antes del marzo adelantaron los pagos de tres bimestres. A tarjetazo limpio es como se estará librando esta nueva batalla de Morena y el PAN en Guanajuato.

Libia y Xóchitl en el bastión panista

Libia Dennise García Muñoz Ledo iniciará su campaña el primero de marzo en León. Lo hará acompañada de Xóchitl Gálvez Ruiz, quien también iniciará su andar rumbo a la elección del dos de junio.

Xóchitl Gálvez llegará al feudo panista para ser arropada. Sabe que tiene que empezar con fuerza y lo hará en un estado que le tiene asegurados por lo menos un millón de votos, si se toma que en la elección de 2018 fueron un millón 143 mil los que votaron por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y 553 mil por Ricardo Sheffield y Morena.

Del otro lado, en Morena, Alma Alcaraz prepara su arranque y éste será el dos de marzo. Aún se está definiendo si Claudia Sheinbaum acudirá a acompañarla, aunque se sabe que a mediados de marzo la candidata a la presidencia de la República tiene agenda por Guanajuato, particularmente en Salamanca.

Por el lado de Movimiento Ciudadano, aún no se ha definido la fecha en que Yulma Rocha arrancará la campaña, pero lo que sí es que combinará el proselitismo con su trabajo legislativo, pues no pedirá licencia. Y es que si la pide, automáticamente tendrá que llegar su suplente, Dulce Roxana Vallejo Ortiz, quien es priista y por ende Movimiento Ciudadano perdería ese lugar en el Congreso. Por eso tendrá un ojo en el Congreso y el otro en la campaña. Por lo pronto ha sumado a su equipo al irapuatense Ricardo Castro Torres, impulsor de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente las de talla baja, para ser su asesor en ese tema que será una de sus apuestas prioritarias.

