Antena | INAI: acto de justicia, no política

Uno de los tópicos que no sólo se discuten desde el ámbito de la academia, sino también en la praxis, es la separación que debe existir entre la justicia y la política. En estos tiempos, la relación Poder Ejecutivo versus Poder Judicial, no pasa por uno de sus mejores momentos. El primero de los poderes no ha estado conforme con diversas resoluciones del Tribunal Constitucional por considerar que atentan -básicamente- contra sus obras o políticas públicas.

Para el Poder Judicial no es fácil estar llevando su labor ante un constante ataque mediático, ante el cual se ha mostrado prudente y no ha caído en el juego de contra atacar, al no tener una naturaleza política.

Y es ahí, como observamos como en la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se resolvió conceder la suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo que le permitirá funcionar con cuatro comisionados, en tanto el Senado de la Republica concluye el procedimiento para cubrir tres vacantes faltantes. El asunto se aprobó por mayoría de 3 votos a favor por parte de los Ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez y Alberto Pérez frente al voto en contra de la Ministra Yasmín Esquivel, estando ausente la Ministra Loretta Ortiz.

Se trata de una decisión del máximo tribunal que abona a la transparencia y el derecho de información de los ciudadanos.

Cabe recordar, que aún queda pendiente, por resolver al Pleno de la SCJN la controversia constitucional del INAI, donde la Ministra Ortiz Ahlf sostenía que era improcedente el reclamo del organismo, sin embargo la mayoría de Ministras y Ministros estimaron que existe un mandato obligatorio del Senado para realizar las designaciones faltantes, por lo que existió una omisión legislativa; con dicha omisión se están dejando de cumplir los derechos de la ciudadanía en materia acceso a la información, transparencia y datos personales. Ante la opinión mayoritaria el asunto se returnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por lo que seguramente se convalidará el otorgamiento de la suspensión al INAI.

Lo que debe quedar claro es que las resoluciones del Poder Judicial podrán gustar o no, pero no se trata de eso, sino que su función de interpretación de la Constitución y las leyes sea el que prevalezca; mientras que al Poder Ejecutivo sólo le corresponde acatar como cualquier otra persona que acude a la Corte, pero seguramente vendrá la contraofensiva en el mes de noviembre cuando se apruebe el presupuesto de egresos ahí se verá si existe respeto entre poderes o va la revancha rebajando su presupuesto.

Entre justicia y política la delimitación de cada ámbito debe quedar bien delimitado, bajo el respeto y la institucionalidad, que no existan líneas delgadas que provoquen infiltraciones.