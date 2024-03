Reportan impacto negativo del Plan de Apoyo a Acapulco tras paso de Otis

Las medidas tomadas por el gobierno federal para apoyar a la población afectada en Acapulco tras el huracán Otis tuvo consecuencias adversas. Entre ellas, comercio ilícito de electrodomésticos y una desfavorable cifra de creación de empleos.

De acuerdo con la consultora Integralia, se han registrado problemas en la asignación de electrodomésticos en Acapulco, provocando casos de comercio ilegal de dichos enseres entregados por el gobierno y la venta ilícita de estos.

Además, se reporta que la entrega anticipada de programas de bienestar generó consecuencias negativas en la reactivación laboral, ya que el ingreso asegurado desmotiva a las personas para buscar empleo.

Sociedad Llegan los primeros electrodomésticos chinos para damnificados de Otis: AMLO

Integralia, en su reporte especial “A 100 días del paso de Otis en Acapulco”, alerta que el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis implementado por el gobierno federal no tuvo todos los efectos positivos que se esperaban, e incluso, llegó a ser contraproducente en algunos sentidos.

El caso particular de los electrodomésticos en Acapulco expone uno de los efectos adversos del apoyo gubernamental. Hasta el 9 de enero de este 2024 el gobierno había entregado 87 mil paquetes de enseres domésticos. No obstante, muchos de ellos no fueron utilizados para el beneficio de los hogares afectados.

También puedes leer: Rematan mobiliario dañado por huracán Otis

Más bien, “personas malintencionadas” —como las califica el informe— lucraron ilícitamente con los paquetes de enseres, vendiéndolos y generando ganancias económicas a partir de electrodomésticos entregados gratuitamente por el gobierno. En los paquetes se encontraban estufas, refrigeradores, colchones, sartenes, licuadoras y ventiladores.

Aunado a esto, la entrega anticipada de 156 mil 307 programas para el bienestar, que según la Secretaría del Bienestar, constaba de entre 35 y 60 mil pesos para las y los damnificados, resultó un impedimento para la reactivación económica y generación de empleos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El ingreso garantizado de estos programas desincentiva a las personas para buscar y aceptar nuevos empleos.Integralia en su informe.

Este par de consecuencias adversas en la población afectada, sumado a la falta de rapidez para recibir asistencia, escasez de materiales y otros problemas “ponen en duda la efectividad de las medidas gubernamentales”, indica el informe.

Sociedad Daños por huracán Otis cambiarán el mapa de riesgo en Acapulco

Además, Integralia identificó varias deficiencias en la gestión de la emergencia:

- Aún hay áreas donde el servicio de recolección de residuos municipales no es adecuado para eliminar los escombros dejados por el huracán.

- Persisten problemas en la distribución de provisiones a los afectados, lo que provoca largas filas y falta de organización.

- Se han registrado casos de personas que abusan de la ayuda, solicitando únicamente una tarjeta de dinero electrónico por valor de 500 pesos y desechando los alimentos proporcionados. Por otro lado, hay individuos que no fueron incluidos en el censo a tiempo y no reciben asistencia alimentaria a pesar de ser damnificados por el huracán.

- La mano de obra cualificada es escasa y muchos empresarios informan dificultades para contratar trabajadores que realicen las reparaciones necesarias en sus establecimientos. Además, hay pocas pruebas de que los fondos de ayuda se estén utilizando en proyectos de reconstrucción.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El huracán Otis azotó Acapulco y Coyuca de Benítez entre el 22 y el 25 de octubre del año 2023, dejando como saldo más de 270 mil hogares urbanos y rurales afectados según la Unicef; además, provocó un impacto económico de más de 166 mil millones de pesos (10 mil millones de dólares) según la evaluadora de desastres Enki Research.