Francisco Garduño acude a audiencia por muerte de 40 migrantes en Cd. Juárez

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) acudió este martes ante el juez de control a la audiencia de imputación a proceso por el incendio en la estación provisional en Ciudad Juárez, que dejó 27 lesionados y 40 muertos.

La audiencia está programada para iniciar a las 09:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, hasta donde llegó el funcionario federal durante la mañana de este martes. El encargado de llevar a cabo la audiencia inicial es el juzgador Víctor Mario Hernández Calderón.

Garduño Yáñez forma parte de un grupo de funcionarios del INM que fueron señalados por la FGR como probables responsables de varios delitos y omisiones que llevaron a la muerte de 40 migrantes y otros 27 que quedaron lesionados en un incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria Reforma.

La audiencia se difirió luego de que la defensa no había tenido acceso a la carpeta de investigación previo a dicha audiencia.

La audiencia de esta mañana se desahogará en el edificio de justicia federal ubicado sobre la avenida Tecnológico de esta frontera.

En la audiencia anterior, Rodolfo Pérez Velázquez, defensor particular de Garduño, inició señalando que no habían tenido acceso a la carpeta de investigación toda vez que la misma se le había proporcionado al defensor de oficio, sin embargo, al renunciar Garduño al defensor de oficio, se debió correr traslado al defensor privado, sin embargo, esto no aconteció.

El juez, atendiendo al principio de defensa adecuada, difirió la audiencia inicial para el día de hoy a las 9:15 horas.

En la audiencia pasada, Garduño acudió a la sala acompañada de un médico particular, médico de apellido Castruera, quien se hace cargo de atender la diabetes que padece el comisionado nacional.

