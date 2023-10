Estaba en un callejón sin salida

"Gloria Rodríguez se veía en un callejón sin salida, donde todas las puertas se le cerraban o de plano dar la media vuelta y salir tampoco era la alternativa para seguir buscando vacantes de empleo, ya que la rechazaban por su edad.

“Cuando estamos en una edad difícil, como la mía, que ya no eres ni joven para encontrar rápido un empleo, ni tan grande como para obtener una pensión, he estado buscando en otros lados y no se me da tan fácil”.

Expuso que “cuando yo vi que aquí (en el Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo -CJMH-) aceptaban hasta los 65 años, estoy agradecida por la oportunidad de empleo y me tomen en cuenta”.

En el reverso de la moneda, están aquellas mujeres que a tan corta edad y la falta de experiencia laboral, no las aceptan en las vacantes, como Alinayeli de 21 años, quien se enteró de la convocatoria de reclutamiento del CJMH.

“Me fue bien, el trato que me brindaron es muy bueno y espero salir bien en los criterios de selección, quedar aceptada”, mencionó.

La pachuqueña de 41 años, Leticia Maldonado Rodríguez, destacó la alternativa que se le brinda para ser contemplada en el área de guardia y seguridad.

“Se me dio la oportunidad de reclutarme en el Centro de Justicia para Mujeres en coordinación con Protección Federal, es una buena decisión que ofrecen a las mujeres de Hidalgo, el proceso ha sido ágil y rápido, atención amena y cordial, ojalá que todas las que venimos sean aceptadas porque es la posibilidad de salir adelante y superarnos personalmente, gracias”.

Para las jóvenes que no encuentran oportunidades de trabajo como para aquellas que por su edad avanzada no las contratan, el programa de inserción laboral del Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo (CJMH), es la opción si se reúne el perfil que solicitan, dijeron quienes fueron contratadas.

Se les reclutó en coordinación con protección federal, que impulsan esta acción dirigida a quienes buscan empleo, pero en la iniciativa privada se les han cerrado las puertas o en el ámbito público también, según refieren.

Uno de los objetivos del CJMH, que encabeza Margarita Cabrera Román, es promover, en mujeres que se encuentran en proceso de atención en la dependencia, el acceso a servicios que favorezcan su empoderamiento, mediante la ampliación de oportunidades de desarrollo en los ámbitos educativo, laboral y de emprendimiento.