SSPL desconocía violación a joven en un bar de la calle Madero

León, Gto.- El pasado viernes, una joven leonesa reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un mesero, al interior de un bar de la céntrica calle Madero. Ante el caso, el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, informó que se enteró del hecho a través de redes sociales.

“Muchas de las cosas, nos damos cuenta a través de redes sociales, lamentamos el hecho y ya la fiscalía se está haciendo cargo. El 911 no recibió ninguna llamada por parte de la afectada”, expresó brevemente el titular de la SSPL.

Los hechos

De acuerdo al relato de la joven afectada, acudió con sus amigos al bar denominado Rey Compadre, ubicado en el corredor de la calle Madero, el pasado miércoles 19 de mayo.

Ella, indicó que se sentó en un sillón esperando a sus amigos, para retirarse del lugar. A los pocos minutos, un mesero identificado como Pablo N, se acercó a ella y comenzó a tocarla y a besarla sin su consentimiento.

La joven, explica que consumió algunas bebidas y recuerda cómo el hombre, comenzó a abusar de ella sexualmente al mismo tiempo que le hablaba con vulgaridades y recuerda que salió con miedo, temerosa y confundida del bar.

Presenta denuncia

“No recuerdo como paso, pero pablo comenzó a besuquearme y de un momento a otro ya me estaba penetrando, le dije que no quería que me sentía incomoda y cuando lo quite de encima y me pidió que lo dejara terminar, salí del lugar llena de miedo y vergüenza”.

La denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de violación en contra de Pablo N, ya fue presentada en la Unidad de Atención Integral a la Mujer y el caso, fue dado a conocer públicamente por la misma afectada, la noche del pasado viernes.

Despide bar al mesero

Por su parte, el bar a través de sus redes sociales, informó que “rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres dentro y fuera de nuestras instalaciones”.

El antro reveló que reprueban cualquier tipo de agresión como las señaladas por la afecta e informó que el mesero dejó de formar parte del equipo por no reflejar los valores de la empresa.

Antecedentes

A inicios de mes, dos jóvenes perdieron la vida aparentemente atropellados, ambos habían salido horas antes de los bares ubicados en la céntrica calle Madero. Sus muertes no han sido esclarecidas por la Fiscalía General del Estado y los dos abordaron taxis al salir de los negocios y dirigirse a sus casas.

Son Brandon de 24 años originario de León, quien fue localizado sin vida en la carretera León-San Francisco del Rincón, mientras que Jorge Simón de Silao, fue encontrado en la colonia Villas de Barceló. Años atrás, en la misma zona de la Madero, se han registrado al menos otros tres homicidios.