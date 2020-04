Se incendia camión en la autopista León - Aguascalientes

León, Gto.- Dos plataformas con varias toneladas de pacas de rastrojo que eran transportadas por la autopista León - Aguascalientes se incendiaron la mañana de este miércoles producto de un corto circuito que sufrió el tráiler que las conducía.

Minutos después de las 8 de la mañana, varios automovilistas que circulaban por la Maxipista reportaron a los cuerpos de emergencia de la ciudad, la presencia de un tráiler cuya carga se incendiaba que no permitía el paso de vehículos por el lugar.

Fue hasta el kilómetro 20 de la autopista, en su sentido León - Aguascalientes que varias unidades de Bomberos de León acudieron para sofocar las llamaradas que llegaron a alcanzar más de tres metros de altura y que ponían en riesgo la integridad de automovilistas que circulaban por la zona.

En las acciones llevadas por los tragafuego lograron la liberación del tractor camión que arrastraba las dos plataformas que se consumieron en su totalidad, para evitar que fuera alcanzada por el fuego.

Fueron necesarias varias motobombas para lograr sofocar el fuego y terminar con todo peligro, fue necesaria el uso de varias grúas para retirar las unidades que fueron consumidas por las llamaradas.

Elementos de Policía Federal fueron los encargados de cerrar el paso de vehículos por los carriles afectados, luego de algunas horas la vía de paga fue reabierta a la circulación.

Hasta el momento no fue establecido de forma certera por autoridades que respondieron al llamado la causa del incendio, aunque no se descartó que el origen haya sido una falla en el sistema eléctrico, de la misma no las pérdidas no fueron cuantificadas por la empresa afectada.