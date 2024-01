Se incendia bodega de pirotecnia

León, Gto.- Momentos de pánico vivieron los vecinos de la colonia Villas de León, ubicada al sur de la ciudad, tras el incendio de una bodega que almacenaba pirotecnia, la cual duró bajo las llamas cerca de dos horas.

Fue cerca de las 2:00 de la tarde en que un sin fin de llamadas llegaron a los números de emergencia 911, estas eran de parte de los vecinos de la colonia en mención, donde señalaban el incendio en una bodega ubicada en la calle Villas de León Oriente, justo a la altura del número 208, entre las calles Del Poblado y Del Distrito.

En menos de cinco minutos ya se encontraban en la calle elementos de la Policía Municipal y algunos minutos después llegó el cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil, estos últimos evacuaron a cerca de 50 personas y delimitaron el lugar.

Sin temor, los bomberos abrieron un boquete en la parte posterior de la bodega, por lo que tuvieron que ingresar a una de las viviendas colindantes y con ayuda de un marro tiraron la pared, una vez que ingresaron comenzaron a apagar el fuego.

Fueron necesarias varias motobombas y pipas de agua, los trabajos de sofocamiento duraron más de dos horas, puesto que en algunos minutos se escuchaba como las llamas encendían algunos artículos del interior.

"Se escuchó muy feo, como si aventaras grava a unas tejas, el humo tenía varios metros de altura, todos aquí en la colonia llamamos al 911, hasta eso no se tardaron en llegar los bomberos, nosotros nos alejábamos y ellos iban hacia adentro", mencionó una vecina del lugar.

"Al lado de la bodega vive un señor que no puede caminar y con ayuda de unas muletas, como pudo se salió, a todos nos retiraron del lugar, no sabíamos que allí se hacía pirotecnia, de repente sí se escuchaban cuetes, pero no nos imaginábamos que era de allí", agregó.

Fueron varios los habitantes del lugar quienes señalaron que desconocían que el inmueble almacenaba ese tipo de productos, ya que la fábrica se mantenía completamente cerrada.

"Se escuchó muy feo, todos temíamos que explotará más, porque en un momento se escuchó como una bomba, fue un estruendo muy fuerte", mencionó una vecina del lugar.





PRIMEROS INFORMES DE PROTECCIÓN CIVIL

Por su parte, de forma preliminar, el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez, señaló que se percataron de la pirotecnia una vez que ingresaron a la fábrica, además se mencionó que afortunadamente no hubo personas lesionadas ante el siniestro.

"Al arribo de los cuerpos de emergencia, tanto Policía Municipal y Policía Vial como primeros respondientes y después Bomberos y Protección Civil para dar seguimiento a la emergencia, nos damos cuenta de que en este lugar se tienen algunos artificios relacionados con la pirotecnia", mencionó.

Así mismo, indicó que en el sitio se encontraban dos personas, mismas que presuntamente eran trabajadores de esta fábrica, quienes fueron resguardados para ser presentados ante un juez cívico por parte de policía y así iniciar las investigaciones ante la actividad que se realizaba en el inmueble siniestrado.





FABRICABAN PIROTECNIA PARA EVENTOS

"Afortunadamente, son solo daños materiales, no hay nadie lesionado, fue necesario delimitar un perímetro para resguardar a las personas que habitan aquí cercano; a simple vista podemos observar que se calcinó una camioneta y algunos productos que eran utilizados para la quema de pirotecnia, parece ser que era para algunos conciertos o espectáculos, tenían algunos dispositivos que se utilizan en este tipo de eventos", indicó Crescencio Sánchez.

Es de mencionar que hasta el momento, ninguna autoridad ha señalado si las actividades que se realizaban en este inmueble contaban con permisos, puesto que se espera que luego de las investigaciones se brinde mayor información.

Aún se desconoce el posible inició de este incendio, puesto que los únicos testigos de esto ya se encuentran brindado su declaración ante la autoridad investigadora.

También en el lugar fueron asegurados varios artefactos explosivos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, así mismo se retiraron varios tanques de gas.

VECINOS REVISAN SUS VIVIENDAS

Una vez que todo quedó controlado, los vecinos del lugar procedieron a revisar sus viviendas, buscando algún tipo de daño, ya que el siniestro fue lo bastante fuerte para dañar las viviendas aledañas.

Además, se mostraron interesados en proceder legalmente, puesto que muchos desconocían de los materiales que se trabajaban en el interior de la fábrica.