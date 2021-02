Realizan operativo de conciencia vial en la León-San Pancho

León, Gto.- Para generar conciencia vial entre los automovilistas y evitar accidentes, la dirección de Tránsito realizó un operativo en la entrada a la ciudad.

Esté, fue montado en la entrada a la ciudad, en la carretera León -San Francisco Del Rincón, a la altura de la Reserva.

La escena describía un accidente, en el que un motociclista había sido atropellado por un automóvil, mismo que subió al camellón y se impactó contra un árbol.

En ambos sentidos, la circulación fue parcialmente bloqueada y cada diez minutos, los agentes detenían el tráfico para mostrar una manta con un mensaje.

El texto, decía "Pido una segunda oportunidad de vivir, sino tomó no manejo, no uso el celular. No me aceleró. En la muerte no hay una segunda oportunidad".

El operativo fue escenificado de manera muy real y varios ciudadanos reportaron el hecho a los números de emergencia, pues creyeron que el accidente había sido verídico.