Matan a ruletero afuera de fraccionamiento en León

León, Gto.- Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, que se dedicaba a conducir un taxi ejecutivo, fue ultimado a balazos durante la tarde de este martes en las inmediaciones de la colonia Bosques del Pedregal.

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 17:00 horas en que vecinos del fraccionamiento en mención lograron escuchar cerca de siete detonaciones y reportaron los hechos al 911,posiblemente se percataron que un hombre estaba a bordo de un vehículo con heridas de bala.

Hasta el lugar llegaron Policías Municipales y paramédicos de Protección Civil, estos últimos atendieron al lesionado pero este no volvió en sí, por lo que solo certificaron su muerte.

La zona fue acordonada y cerrada a la circulación ya que en el lugar se localizaron también varios casquillos percutidos de los que no se reveló el calibre.

Sobre el cómo ocurrieron los hechos solo se sabe que al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron hasta donde se encontraba el vehículo, mismo que estaba estacionado en una sombra. Una vez que observaron a su víctima, sacaron entre sus ropas armas de fuego y dispararon en varias ocasiones sin bajar de su motocicleta.

Al ver que las balas dieron en el blanco, emprendieron la huida con dirección al bulevar Juan Alonso de Torres, donde se perdieron entre los vehículos.

“Ese señor siempre estaba aquí afuera del fraccionamiento, no sé si vivía en Bosques del Pedregal o sí esperaba a alguien, porque todas las tardes estaba aquí parado en la sombra, sabíamos que era taxi de plataforma pero no sabemos su nombre”, señaló una de las vecinas del lugar.

Horas después hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes retiraban de la zona a personas que se acercaban a observar lo ocurrido.

El cuerpo de la víctima quedó inerte en el asiento del conductor, aunque esta no fue identificada en el lugar de los hechos el hombre aparentaba una edad entre 35 a 40 años, de complexión robusta, tez morena y cabello corto.

Una vez que se dio parte de la Fiscalía General del Estado, a través de los peritos criminalistas comenzaron con las diligencias preliminares en los hechos, para generar un posible móvil de lo ocurrido y generar una línea de investigación.

Tras varias horas de investigaciones y una vez que los indicios fueron fijados y embalados, el cuerpo del hoy occiso fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente para lograr su identificación.

Es de mencionar que, tan solo unas horas antes de este homicidio, se había registrado en otro punto de la ciudad el robo con violencia a un conductor de taxi ejecutivo, donde al menos dos personas fueron detenidas como los presuntos responsables de este delito.