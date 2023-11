Hallazgo de presuntos restos humanos moviliza a las autoridades

León, Gto.- Esta mañana de sábado, la supuesta localización de restos humanos alarmó a los vecinos de la zona departamental de la colonia Brisas del Campestre, quienes reportaron el hallazgo a las autoridades.

Los hechos se reportaron a las once de la mañana en la calle Brisa de Pamplona, entre Brisa de Málaga y Brisa de Madrid, en la parte alta de la colonia.

Policiaca Matan a irapuatense en León

Vecinos de la zona, se percataron de que, al exterior de un departamento de la planta baja y sobre la banqueta había bolsas de plástico de color negro con restos y en el piso, algunos fragmentos óseos, que posiblemente sacaron algunos perros de las bolsas.

Por ello, llamaron a las autoridades para reportar el caso y tanto oficiales de la Policía Municipal como personal de Protección Civil acudieron al sitio.

Momentos más tarde al confirmar el hallazgo de los restos y al no poder determinar a simple vista si se trataba de partes humanas o no, se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que hiciera el levantamiento correspondiente y los análisis necesarios que determinen si los fragmentos son humanos o no.

Antecedente

Apenas el martes, en un departamento de la nueva sección de esta colonia, se registró el asesinato de dos personas, sobre la calle Brisa del Pilar. Uno de ellos fue localizado en la sala y el otro en una habitación de la vivienda ubicada en el tercer piso.

En otro hecho, vecinos de la zona informaron que el jueves por la mañana fue localizada una persona sin vida en un departamento de la calle Brisa de Málaga y el viernes por la madrugada en la calle Brisa de Vizcaya, se encontró el cadáver de una mujer, en una vivienda en abandono.

Policiaca Asesinan a una mujer en Valle del Real

De ninguno de estos dos hechos, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León ni la Fiscalía General del Estado de Guanajuato han informado nada al respecto.