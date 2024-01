Encuentran buscadoras otra fosa con cinco cuerpos en Irapuato

Otra fosa fue localizada en el estado de Guanajuato, de nueva cuenta en Irapuato, Integrantes de la Brigada Independiente de Búsqueda fueron quienes la encontraron y tras varias horas de trabajo dieron a conocer que fueron cinco los cuerpos que estaban enterrados.

Te recomendamos: Piden buscadoras apertura y agilidad a autoridades para identificación de personas

Antes del mediodía de este domingo, buscadoras dieron a conocer por medio de una transmisión en vivo un nuevo hallazgo, la ubicación no fue revelada por seguridad la labor de búsqueda y exhumación fue de más de ocho horas continuas.

Y es que como bien es sabido, la Brigada Independiente de búsqueda está conformada por varias mujeres que tienen familiares desaparecidos, mujeres que transformaron su dolor y dejaron sus actividades cotidianas para dedicar su tiempo a la búsqueda de sus familiares, ellas salen a bordo de unidades particulares a zonas remotas, despobladas y peligrosas con la única misión de seguir regresando a casa a las personas desaparecidas.









En esta ocasión buscadoras señalaron que por el área en que notaron la remoción de tierra creían que podría haber varios cuerpos enterrados, dado que llegaron hasta un espacio circular de gran tamaño, durante la noche del mismo domingo dieron a conocer que fueron cinco cuerpos y varios objetos y prendas de vestir lo que encontraron.

Después de las primeras horas buscadoras señalaron que extrajeron restos correspondientes a un hombre el cual tenía el cabello largo, edad de aproximadamente entre 25 y 30 años, y si bien ya no tenía tejido visible para saber si contaba con tatuajes, sí mencionaron que llevaba un boxer blanco con dos franjas azules, playera blanca marca athletic, pantalón azul de mezclilla, calcetines blancos y una argolla, al final de la labor mencionaron que encontraron algunos otros objetos personales como prendas, llaves, entre otros que esperan puedan servir en la identificación de estas personas que por el grado de descomposición no fue posible documentar otras señas particulares dado que ya no tenían tejido.

Karla Martínez, coordinadora de la brigada independiente, relató que llegaron a este punto como a muchos otros, a través de un reporte anónimo, con pocas esperanzas comenzaron a recorrer una zona cerril buscando alguna señal de que algún cuerpo pudiera haber sido dejado ya sea por encima o por debajo de la tierra, aunque a simple vista parecía no haber señales, su conocimiento e intuición vio una leve diferencia en una porción de la tierra.









“Ustedes se preguntarán, ¿Y nosotras como sabemos donde puede haber alguien enterrado?, pues estamos en una zona cerril, se ve la tierra removida, diferente, un leve cambio en ella, así damos con algunos positivos”, dijo la coordinadora de la brigada con firmeza.

ATIENDEN REPORTES LOS 365 DÍAS DEL AÑO

La misión de las buscadoras requiere un alto nivel de compromiso, y es que no hay motivación más grande para ellas que encontrar a sus familiares, y a aquellos de los que todos se han olvidado, sus planes personales, actividades de esparcimiento quedan en segundo plano cuando se trata de salir a buscar y es que funcionan como si fueran una corporación de emergencias, siempre en guardia, listas para salir a la acción.

“El día de hoy las integrantes tenían otros planes, pero se tuvieron que cambiar para ir a trabajar, tenemos prioridades una de ellas es esta, ayudarlos a regresar a casa, desde muy temprano estamos buscando, estamos contentas por dar con resultados positivos”, comentó Karla mientras seguía con la intervención del lugar del hallazgo.

La Brigada de búsqueda Independiente tiene solo un par de años de su creación, un par de años que la s integrantes han dedicado a compartir experiencia y conocimiento con otras madres, hermanas o esposas que buscan a los suyos, su capacidad de trabajo ha aumentado contra todas las adversidades, entre ellas la falta de recursos que ellas mismas consiguen por medio de su trabajo o donaciones para seguir con su misión.

Otro punto a destacar es el que las mismas buscadoras han reiterado y es que en el colectivo Hasta Encontrarte y la Brigada Independiente de Búsqueda no se cobra por ninguna labor, el lazo de hermandad de estas mujeres ha ayudado a muchas otras a obtener la paz de regresar a sus familiares, sin cobrar un solo peso.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“La próxima semana tenemos planeación para Pénjamo, todas las personas que tengan puntos, estos se manejan de forma anónima y confidencial, es nuestra misión, de las integrantes de la brigada pues todas tenemos o tuvimos un familiar desaparecido, las que ya lo encontraron están buscando la misma paz para todas las demás familias”.

Buscadoras invitaron a la ciudadanía guanajuatense a comunicarse con ellas por medio del numero de WhatsApp que está en sus redes sociales, por el cual atienden llamadas o mensajes de emergencia sobre puntos de búsqueda, detallaron que este número es solo para estos reportes, en caso de que busquen dar difusión a fichas de búsqueda, estas pueden ser enviadas por un mensaje a la página oficial de Facebook.

“Lo hacemos para organizarnos mejor, siempre recibimos muchos mensajes, es más fácil atender los puntos de búsqueda urgentes por medio de un mensaje de WhatsApp o bien una llamada telefónica, igual de manera confidencial”.

En lo que respecta al hallazgo que buscadoras realizaron este domingo, se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que acudieran a trasladar los restos para su análisis, la Brigada Independiente de Búsqueda y el colectivo Hasta Encontrarte realizarán una galería de los objetos localizados para que la población pueda verlos y así llegar a la posible identidad de las personas que fueron localizadas.