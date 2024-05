Podrían devolverle a Trump cerca de 100 mdd en impuestos, revela NYT

Nueva York, 11 may (EFE).- El expresidente Donald Trump afronta una potencial devolución de 100 millones de dólares en impuestos tras una investigación del Servicio de Renta Interna (IRS) de EU sobre descuentos fiscales indebidos en uno de sus edificios, según reportaron The New York Times y ProPublica este sábado.

Según el reportaje de esos medios, Trump indicó en su declaración de impuestos de 2008 que su rascacielos de Chicago tenía pérdidas de 651 millones de dólares y era "inservible" para reclamar exenciones, y en 2010 hizo una maniobra fiscal para reclamar más, cambiando la propiedad del edificio a una entidad bajo su control.

La primera declaración de pérdidas fue aceptada por el IRS, aunque expertos en fiscalidad consultados por los medios expresaron sorpresa por la falta de escrutinio, y fue la segunda la que inició una investigación sobre si Trump había violado las normas contra la duplicación de deducciones fiscales.

La maniobra de 2010 le permitió a Trump ahorrar dinero en impuestos reportando pérdidas adicionales de 168 millones de dólares durante la siguiente década en el mismo edificio, que alberga alojamientos residenciales y hoteleros, agrega.

Uno de los hijos del magnate, Eric Trump, que es un ejecutivo en la empresa familiar, dijo en un comunicado que la investigación del IRS "se cerró hace años" y aseguró que ha sido reabierta porque su padre aspira de nuevo a presidir el país.

El reportaje indica que el IRS intensificó el escrutinio sobre la maniobra de Trump durante su mandato (2017-2021) y cita diciembre de 2022 como el último momento en que trascendió al público la investigación, porque fue mencionada en un informe del Congreso, pero no informa sobre su estatus.

Los medios dicen que si Trump pierde la "batalla" contra el IRS, que ha estado revisando las cuentas del magnate, este tendría que pagar más de 100 millones en impuestos de acuerdo con cálculos realizados por expertos en fiscalidad, pero el caso solo será público si el político apela el fallo en los tribunales. EFE