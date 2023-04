Tiroteo en la universidad Rose State College en Oklahoma deja un muerto y un detenido

Este lunes, la universidad Rose State College ubicada en Midwest City, Oklahoma reportó a través de su cuenta de Twitter, al rededor de medio día, que dentro de sus instalaciones se registraba un tiroteo activo.

La institución pidió a los estudiantes guardar la calma y buscar un refugio mientras la situación era controlada por la policía, que ya encontraba en el lugar.

‼️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. The shooter is in custody and police are on scene. More updates to follow. ‼️ pic.twitter.com/UDDosM8l0S — Rose State College (@RoseState) April 24, 2023

De acuerdo con CNN, el jefe de la Policía de Midwest City, Sid Porter confirmó en conferencia de prensa, que hay un hombre detenido, además, informó que un hombre perdió la vida en el atentado.

Porter añadió que en la universidad tenían un protocolo para actuar ante este tipo de incidentes, por lo que la reacción de los alumnos y profesores fue muy buena.

"La escuela hace dos o tres semanas tuvo un simulacro de tiroteo activo, que todo el mundo conoce y practicamos todo esto...hicieron un trabajo fantástico", aseguró.

ROSE STATE ALERT: All buildings are clear; lockdown has ended. Please exit the campus. Please avoid the area south of Humanities and Administration Building. All activities and classes for the remainder of Monday, April 24 are cancelled. pic.twitter.com/nvU1RalzTM — Rose State College (@RoseState) April 24, 2023

La autoridades de Oklahoma lograron poner bajo custodia al sospechoso del ataque, tras la situación, el campus canceló todas las actividades de este lunes y pidió a todos los asistentes abandonar las instalaciones.

"Todos los edificios están despejados; el confinamiento ha terminado. Por favor, salga del campus. Evite el área al sur del Edificio de Humanidades y Administración. Se cancelan todas las actividades y clases para el resto del lunes 24 de abril", informó.

La Rose State College pidió no especular sobre el atentado y dijo que estaría brindando más información tan pronto como fuese posible.

"Entendemos que muchos de ustedes pueden tener preguntas sobre la situación actual en el campus. Le pedimos que se abstenga de especular y siga las instrucciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Proporcionaremos actualizaciones tan pronto como podamos", dijo la universidad.









