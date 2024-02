EU rechaza críticas de AMLO a The New York Times

El Gobierno de Estados Unidos rechazó este viernes las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del diario The New York Times y defendió la libertad de los periodistas para informar.

Te puede interesar: AMLO agradece a EU aclarar que no lo investigan por nexos con el narcotráfico

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo López Obrador en su conferencia mañanera, en la que difundió el teléfono celular de una corresponsal del periódico estadounidense que estaba escribiendo un artículo que podría ser perjudicial para él.

"No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos", respondió la portavoz.

Política No fue un error divulgar datos de la periodista de NYT, asegura AMLO

"Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos", añadió Jean-Pierrre.

Este jueves, durante una rueda de prensa y frente a las cámaras de televisión, López Obrador exhibió una carta de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que estaba llevando a cabo para el artículo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del presidente mexicano, revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como presidente de México.