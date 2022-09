Critican al canciller Ebrard por tomarse selfie durante el funeral la reina Isabel II

El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue criticado por compartir una selfie de él junto a su esposa Rosalinda Bueso en el funeral de Estado de la reina Isabel en Londres.

A primera hora del lunes el funcionario mexicano subió a sus redes sociales una fotografía con el mensaje “en el funeral de estado de SM (Su Majestad) la reina Isabel II”, antes de que iniciaran los actos funerarios finales en Windsor, Inglaterra.

Puedes leer: ¿Por qué son especiales las joyas que Kate Middleton usó en el funeral de la reina Isabel II?

El mensaje fue catalogado de mal gusto por decenas de internautas que le respondieron a través de Twitter, y la reacción negativa fue destacada por algunos medios británicos como Daily Mail o Mirror, del Reino Unido.

En el Funeral de Estado de S.M. la Reina Isabel II pic.twitter.com/GUiNPtJrSo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2022

Ebrard acudió como representante del gobierno mexicano y arribó a Londres desde el pasado domingo para participar en el acto funerario de la reina Isabel y expresar sus condolencias.

Te puede interesar: El mundo perdió una líder, yo a mi abuelita: príncipe William

La imagen fue considerada una falta de respeto hacia la difunta reina al realizarla desde el interior de la capilla de San Jorge.

The president sent him, so you can imagine. Both of them do not represent the education of the Mexicans. So ashamed. — Erika Garcìa ✨ (@ErikaGarcia_H) September 19, 2022

Líderes causas desaprobación en funeral de la reina

El mandatario mexicano no ha sido el único líder internacional que ha causado la desaprobación por sus actos durante el funeral de la reina que falleció el 8 de septiembre después de 70 años al frente del Reino Unido.

Mundo Biden rinde respeto a Isabel II desde uno de los balcones de Westminster

Un día antes, el presidente de la República de Armenia, Vahagn Jachaturián, levantó polémica entre los asistentes y los medios locales al fotografiarse frente al féretro de Isabel II, que yacía en la capilla ardiente instalada en el palacio de Westminster, en Londres.

Miles de personas pasaron desde el pasado miércoles por Westminster Hall, la gran sala que antecede a las cámaras del Parlamento británico, en cuyo centro está ubicado el catafalco fúnebre de la monarca y en la que estaba estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles y la toma de fotografías.