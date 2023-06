Autoridades rusas de Rostov confirman rebelión de Wagner

Autoridades rusas de la región fronteriza Rostov urgieron a los pobladores de la localidad a permanecer en casa luego de que el grupo paramilitar Wagner iniciara actos de rebelión.

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que su ejército privado cruzó la frontera rusa y entró en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Ahora estamos entrando en Rostov. Las divisiones del Ministerio de Defensa, o mejor dicho, los reclutas, que fueron arrojados para bloquear nuestro camino, se hicieron a un lado" ha publicado Prigozhin en un audio en su cuenta de Telegram.

Mundo Destruyen presa de Kajovka; 24 comunidades de Ucrania quedan bajo el agua por inundación

Ha añadido que "no matamos niños, los niños son asesinados por (el ministro de Defensa Sergei) Shoigu, lanzando a la guerra a soldados sin entrenamiento, incluidos reclutas. Luchamos solo con profesionales".

"Si alguien se interpone en nuestro camino, destruiremos a todos", ha zanjado Prigozhin.

Minutos más tarde el líder mercenario confirmó que sus fuerzas habían derribado un avión de las Fuerzas Militares de Rusia

"Ahora mismo un helicóptero abrió fuego contra una columna de civiles, fue derribado por los efectivos de Wagner", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

Poco antes, denunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, con los identificativos 523 y 546, "intentaban atacar" a la columna que presuntamente ingresó en la región rusa de Rostov, en el sur del país, y avanza hacia Moscú.

"Recuerden, muchachos, la patria no les perdonará que disparen contra su territorio. Hay que mostrar valentía y disparar contra el territorio enemigo cuando avanza nuestra infantería", alertó.

🇷🇺| Crisis interna



• Yevgueni Prigozhin informa que la tropas de Wagner regresan a Rusia 🇷🇺.



• Alto funcionario de inteligencia 🇺🇲 confirman que Wagner prepara una movilización y se prevee que sea Moscú.



• Más fuerza militar llega a Moscú y acusan a Prigozhin de rebelión. pic.twitter.com/ghsnYBAMTy — Andrés Felipe Pinzón (@AndresPinzn19) June 23, 2023

La agencia noticiosa estatal rusa TASS informó que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Moscú, tras el llamado del jefe del grupo paramilitar Wagner a la rebelión contra el mando militar ruso.

"Las medidas de seguridad en Moscú han sido reforzadas. Todas las instalaciones críticas de gobierno e infraestructura de transporte están bajo protección reforzada", indicó TASS citando fuentes de seguridad.

Tras las amenazas del líder de Wagner de un posible golpe militar contra Moscú, varios medios locales han difundido imágenes en las que se muestran vehículos militares en el centro de la ciudad de Rostov, donde aparentemente se encuentra Shoigu. Esta información no ha sido confirmada oficialmente pero el diario 'The Moscow Times' dio a conocer los hechos

Un corresponsal de la agencia de noticias TASS informó que el movimiento de vehículos se encuentra actualmente bloqueado en la autopista M-4 en dirección a la localidad de Aksai al norte de Rostov.

Significant Movement of Russian National Guard and Military Forces have been observed in the Capital City of Moscow with reports that Checkpoints have begun to be erected near the Kremlin and State Duma Building. pic.twitter.com/PByXBbflGq — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2023

El flujo de tráfico se está dirigiendo de regreso a la ciudad y hay un incremento notable de puestos policiales, según ha explicado este mismo corresponsal.

Varios canales de Telegram también publican que Rusia ha puesto en alerta a sus tropas y que se han reforzado los controles fronterizos con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, según ha informado el portal de noticias Meduza.

Asimismo, las fuerzas de seguridad rusas han empezado a bloquear y cortar calles en Rostov, donde aparentemente se está reforzando la presencia militar, y estaría en marcha un plan denominado 'Fortaleza', si bien la información por el momento es confusa.

Todo ha comenzado este mismo viernes cuando la organización de mercenarios ha denunciado en su canal de Telegram que se había lanzado "un ataque con misiles contra campos de entrenamiento de Wagner" y que había dejado "muchas víctimas". "El golpe ha sido asestado (...) por militares del Ministerio de Defensa ruso", destaca el mensaje.

Mundo Despliegue de armas nucleares en Bielorrusia será partir del 8 de julio, anuncia Putin

El Grupo Wagner advirtió de que cuenta con hasta 25 mil paramilitares en sus filas y que van a "averiguar por qué está pasando este caos", el cual aseguran "es verdad". "Todos los que quieran pueden unirse. Debemos terminar con esta desgracia", ha señalado la organización, agregando que es necesario "frenar el mal" dentro de la cúpula militar rusa.

Además, Wagner prometió "detener" al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien acusa de haber huido a Rostov para perpetrar un ataque armado desde allí contra el grupo paramilitar. "Esto no es un golpe militar. Esta es una marcha por la justicia", ha zanjado.

Más tarde, el general de las Fuerzas Armadas rusas, Sergei Surovikin, hizo un llamamiento a los paramilitares de Wagner para que no hagan caso de las provocaciones de Prigozhin, quien estaría alentando una suerte de golpe militar.

"Las acusaciones difundidas en nombre de Yevgeny Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia abrió un caso penal por el hecho de llamar a una rebelión armada", ha informado el Comité Nacional Antiterrorista, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

El Código Penal ruso castiga con penas de prisión de entre 12 a 20 años la rebelión armada, que busca "derrocar o cambiar por la fuerza el sistema constitucional de la Federación rusa, así como violar la integridad territorial" de Moscú.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El secretario de prensa del líder ruso, Vladimir Putin, informó de que el fiscal general de la Federación Rusa, Igor Krasnov, presentó un informe a Putin en el contexto de iniciar un caso penal contra Prigozhin por un intento de organizar una rebelión armada y le ha explicado sobre la legalidad de las acciones legales.