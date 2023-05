Pugnas internas debilitan a la CNTE

MORELIA. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movimiento disidente del Sindicato Trabajadores de la Educación (SNTE), se ha debilitado durante los últimos años debido a pugnas internas y el desconocimiento de sus liderazgos.

La CNTE, que agrupa a maestros de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y algunos en la Ciudad de México, negocia de manera independiente los aumentos salariales con los gobiernos de cada estado donde tiene representación y no en bloque, como hacían anteriormente.

En Oaxaca, donde la CNTE tradicionalmente tenía mayor fuerza, el liderazgo magisterial quedó en manos de Yenni Aracely Pérez Martínez, una maestra de origen mixe, que desbancó a los llamados líderes pozoleros encabezados por Eloy López Hernandez, quien dirigía a los docentes desde 2017.

El grupo de López Hernández fue llamado los pozoleros porque fueron sorprendidos en una negociación con priístas en una cenaduría de pozoles. Son de corte muy radical, ya que han fomentado paros de labores indefinidos, como el de junio a septiembre de 2018, que dejó sin clases a miles de estudiantes del estado.

En 2016 protestaron contra la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y en 2019 volvieron a manifestarse en contra de una nueva reforma, ahora promovida por López Obrador.

En Michoacán, otro de los bastiones de la CNTE, el poder del magisterio sindicalizado se debilitó por las divisiones entre tres líderes:Benjamín Hernández, Eva Hinojosa y Jairo Mandujano.

La división se originó en el año 2020, desde la dirigencia de Víctor Zavala, a quien expulsaron del movimiento junto con Gamaliel Guzmán Cruz, ambos exlíderes de la Coordinadora, por una supuesta traición al movimiento. A partir de ahí emana la fracción conocida como el ala radical del magisterio Poder de Base, que encabeza Benjamín Hernández Gutiérrez.

El secretario técnico de esta ala conocida como “los rojos”, Pavel Díaz Álvarez, acotó que los exlíderes negociaron cosas a nombre de la CNTE y beneficiaron a familiares con plazas.

Llega marcha de maestros de la CNTE al zócalo capitalino, algunos armaron casas de campaña frente a palacio nacional | Foto: Sergio Vázquez /La Prensa

Los actuales objetivos de Poder de Base son la relación con organizaciones y la lucha frontal contra la corrupción de procesos. Aunque también han sido acusados por originar ciertos actos violentos, como la quema de las oficinas de la fracción que fue encabezada por Gamaliel Guzmán Cruz y la toma de vías del ferrocarril que paralizaron la actividad económica en varias empresas del centro del país.

El grupo de Guzmán Cruz responde a un proyecto denominado “político sindical” que tiene tres vertientes básicas: la soberanía nacional, política y económica; la democracia participativa y protagónica de los maestros en los pueblos y la justicia social o reconocimiento de los derechos laborales.

Mientras que la fracción de Jairo Antonio Mandujano Ortega, tiene el reconocimiento del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien afirmó que la de Eva Hinojosa es minoría y que están ligados al viejo régimen.

Aunque existen diferencias entre los gremios, los tres grupos se han acusado entre sí de prácticas corruptas, como venta de plazas, presencia de aviadores, violencia física y sobornos, pero los tres siguen exigiendo a las autoridades el pago de supuestos adeudos a docentes eventuales, así como el reconocimiento de estos y agilidad de procesos administrativos al interior de la SEE; por su parte el gobierno ha dejado claro que no habrá recurso para cosas que no están presupuestadas y que todos los trámites se realizarán bajo la ley.