Policías capitalinos golpean, humillan y asaltan a Martha, una paciente con cáncer

En la madrugada del viernes 28 de mayo cuando Martha Diana Flores Gutierrez fue brutalmente golpeada por policías. Iba en un taxi que tomó al salir del Hospital Álvaro Obregón después de ser atendida por sus dos tipos de cáncer: mama y cervicouterino, pero cuando circulaba sobre Eje 10 Sur el conductor le dijo que ya no podía llevarla hasta la casa porque había un retén de policías y que no los dejaría pasar.

Eran aproximadamente las 2:00 horas, ella -también elemento de la corporación- se bajó del transporte y decidió ingresar por donde vio alrededor de 300 elementos que eran de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Según los reportes del gobierno era un operativo del equipo de Fuerza de Tarea en el número 66 de la avenida Pedro Enríquez Ureña, colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, pues atendían el reporte en el que habían llegado personas agresivas para desalojarlos.

“Al intentar cruzar por ahí me someten entre varios, entre cinco o seis policías y me dicen que yo venía coludida con la gente y que era borrega, me sujetaron de las manos y me agarra uno por atrás y me quitan mi gorra y mi pañoleta de la cabeza y me empiezan a jalar los pocos pelos que me quedan por el cáncer y me alzan la cara por lo que uno de ellos con su radio portátil me golpea en la cara y me fracturó la nariz", denunció Flores Gutiérrez.

“Me siguieron golpeando porque seguro estaba implicada, yo les dije que no, que venía del hospital y les empiezo a decir mi padecimiento y me contestaron que a ellos le valía v… vieja v… pinche vieja gorda, pinche vieja fea y me rompieron mis papeles y me robaron el celular que acababa de comprar”, añadió.

Ella corrió y apretó el botón de pánico, con los que cuentan los postes de la capital mexicana para pedir apoyo, y ahí dijo que necesitaba una ambulancia, pero le colgaron los dos llamados que realizó.

Al intentar salir de esa zona caminaba por el camellón y los elementos a cargo del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la volvieron a golpear “y a decirme que si apoco si muy v... entre otros insultos y palabras altisonantes y me vuelven a agarrar a patadas y a golpes”.

Gutiérrez, quien trabaja en la Policía Auxiliar, aseguró que fueron los mandos de ese operativo quienes la agredieron e incluso que si los ve los reconoce plenamente, uno de ellos es del Sector Universitario, señaló.

Ella ya levantó su denuncia en la Agencia 50, que es la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por servidores públicos, misma que quedó asentada con el número: CI-FIDCSP/B/ UI-B-2 C/D/01699/05-2021.

Han pasado seis días desde que fue golpeada por sus compañeros. Su rostro aún sigue con moretones y la nariz la trae con parches pues por el mismo tratamiento que lleva por el cáncer no se la pueden operar, según le aseguró su médico.

“Eso lo escucharon las oficiales del área de inspección general de equidad de género de la SSC, ellas estuvieron conmigo en todo momento durante la consulta, ellas fueron las que escucharon que estoy fracturada y que no puedo recibir otro tratamiento porque se me puede complicar todo”, platicó

La también miembro de la corporación policiaca pidió justicia, porque nadie de gobierno le quiere dar la cara y lanzó un mensaje a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo:

“Cómo es posible si se supone que las mujeres estamos protegidas, fui víctima de la propia secretaría, ¿a quién le debemos tener más miedo? A nuestras parejas, a los delincuentes o a los policías”.

Al mismo tiempo solicitó una reunión con Harfuch pues hasta el momento ninguna autoridad le ha ayudado en nada.

QUEJAS POR ABUSO POLICIAL

Martha también metió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México con el folio 2021/ 44459.

Como esta queja, en los últimos tres años la CDH recibió 5 mil 34 por presunto abuso policial cometido por los distintos elementos de seguridad ciudadana. Los más denunciados pertenecen a distintos sectores de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

La corporación que más quejas acumula es la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le siguen la Auxiliar y la Bancaria.

Los presuntos delitos cometidos, por los que se ingresaron estas quejas, son por cateos sin orden judicial, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, detención ilegal, entre otras.