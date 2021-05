Faltan vacunas para niños, acepta el IMSS

El l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta un “pequeño problemita” de desabasto de vacunas del cuadro básico de inmunización para niños, adolescentes y adultos.

En concreto, por falta de dosis dejaron de aplicarse más de seis millones de vacunas a derechohabientes de este instituto entre 2015 y 2020, lo que implica una mayor demanda de dosis este año para cubrir el rezago, reconoció Nibardo Paz Ayar, coordinador de Programas Médicos de la institución.

A decir del funcionario, el desabasto, al menos entre 2015 y 2018, no fue un problema de disponibilidad financiera o de programación en las compras, sino de que los proveedores no tuvieron la disponibilidad para cubrir la totalidad de las dosis que se necesitaban.

“Realmente fue problema de las farmacéuticas, porque todo el requerimiento en el IMSS fue solicitado de manera oportuna, no fue problema de recursos financieros, no fue problema de programación, simplemente las farmacéuticas no tuvieron la disponibilidad de todo el requerimiento para poder cubrir al 100 por ciento el país”.

El desabasto provocó que millones de derechohabientes quedaran expuestos a enfermedades como sarampión, tétanos, difteria, tuberculosis, rubéola y parotiditis (paperas), entre otras.

Incluso, Paz Ayar indicó en entrevista a El Sol de México que hubo vacunas que en 2020 no llegaron, como la que se aplica contra el virus del papiloma humano.

El “problemita de abasto” en el instituto, como fue calificado por el funcionariose registra en México desde 2015, lo que significa que lleva dos administraciones: la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador.

Los datos que proporciona Paz Ayar corresponden sólo al IMSS. A finales del mes pasado, el colectivo Cero Desabasto dio a conocer que en 2020 se dejaron de aplicar en todo el país alrededor de 15 millones de vacunas de todo tipo en comparación con las utilizadas en 2019, esto debido en su mayoría a la falta de adquisición de los biológicos.

En la jornada de vacunación de este año el IMSS busca atender el rezago de años previos y la demanda del actual.

“Estamos trabajando para establecer estrategias y poder alcanzar a cubrir a los niños que tenemos todavía con algunos rezagos, con estas actividades, que vamos a fortalecerlas, tenemos la certeza de que vamos a cubrirlos”.

Pero al detallar vacuna por vacuna, el funcionario reconoció que en algunos casos el stock actual no será suficiente para atender el rezago de seis años más la demanda del año en curso.

SARAMPIÓN

Tan sólo en el caso de sarampión, el IMSS busca inmunizar a 3.8 millones de niños para incluir a quienes se quedaron sin vacuna en los años previos, el doble de su meta anual, señaló Paz Ayar.

Esta meta incluye la aplicación de la vacuna triple viral (que sirve contra sarampión, rubéola y parotiditis) y la doble viral (que protege contra sarampión y rubéola).

“A partir de este año estamos fortaleciendo las actividades de vacunación. Estamos incrementando las acciones en cada una de las unidades médicas y, además, a partir del 19 de abril se inició la campaña de seguimiento contra sarampión. Le estamos aplicando la vacuna a todos los niños de uno a cuatro años de edad con doble viral y a niños de cinco a nueve años que quedaron pendientes de la vacuna triple viral… Están incluidos todos los niños que en este año cumplieron el año de edad, los de seis años, más los niños que están rezagados”.

El coordinador de Programas Médicos del IMSS señaló que la triple viral (también llamada SRP) se aplica en dos dosis: al cumplir el primer año y al llegar a los seis años. En 2020 se quedaron sin el antígeno 50 mil niños del primer grupo y 170 mil del segundo.

Además, se estima que entre 2015 y 2018 alrededor de 370 mil niños se quedaron sin esta vacuna por falta de abasto.

Recordó que el año pasado hubo un brote de sarampión de 160 casos en cuatro estados: Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Tabasco, que se pudo contener en muy poco tiempo.

A pesar de que hay miles de niños sin vacuna, Paz Ayar aseguró que “ahorita no tenemos alguna notificación de un caso sospechoso que nos pudiera decir que estuviéramos ante un inminente brote. Sin embargo, no se deja de hacer el seguimiento”.

Sobre la compra del antígeno indicó que en el IMSS ya no se hace el proceso de licitación; ahora corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). “La información que se nos ha proporcionado es que no hay suficiente producción para poder abastecer”.

BCG

Uno de los casos de desabasto más documentados en la prensa durante 2020 fue el de la vacuna de BCG, dirigida a niños recién nacidos para prevenir tuberculosis meníngea y tuberculosis miliar.

De acuerdo con el funcionario del IMSS, el instituto debió vacunar a 450 mil bebés sólo el año pasado, pero a sus clínicas y hospitales llegaron únicamente 200 mil dosis.

“En 2020 tuvimos problemitas de abastecimiento. La información que nosotros tenemos es que no hubo un proveedor que pudiera cumplir con todo el surtimiento de la vacuna… Estamos hablando de un aproximado de 50 por ciento que se pudo cubrir el año pasado”.

El médico justificó que si la vacuna BCG no se aplicó al recién nacido, existe un margen para la aplicación hasta antes de los 14 años de edad, “por supuesto que entre más oportuna sea la aplicación es mucho mejor”.

Agregó que este año buscan cubrir a todos los niños que se quedaron sin vacuna en 2020 más a los que les toca en 2021.

Refirió que en los primeros meses de este año llegó 40 por ciento de la vacuna requerida para el rezago, “estamos hablando que fueron 422 mil dosis que ya se suministraron y se están aplicando en las unidades de medicina familiar y en los hospitales”. Sólo que ahora no existe una fecha definida para que llegue el resto de las dosis de BCG.

PAPILOMA HUMANO

En el caso de la vacuna de DPT —contra difteria, tosferina y tétanos— también hubo desabasto entre 2015 y 2020 con “porcentaje bajo”, aunque en 2015 la cobertura sólo llegó a 84 por ciento.

Mientras que en 2020 se estima que 23 por ciento de los 600 mil niños de cuatro años de edad no recibieron la vacuna.

Sobre la vacuna contra Hepatitis B, Paz Ayar dijo que es “otro de los biológicos que en 2018 nos impactó un poco también. Disminuyó un poco la cobertura de esquemas completos en los niños, alcanzamos ahí una cobertura de 92.2 por ciento en los niños menores de edad a los que está dirigida la vacuna”.

Un caso preocupante fue la vacuna del virus del papiloma humano (VPH). El funcionario estimó que alrededor de 700 mil niñas de 11 años de edad, que cursan el quinto año de primaria, se dejaron de aplicar la vacuna el año pasado y al IMSS sólo le entregaron 15 mil dosis que tuvieron que priorizar en mujeres con VIH.

“Con la vacuna del papiloma humano el año pasado nosotros sí tuvimos problemitas, prácticamente en todo el sector hubo problemas de abastecimiento. En el IMSS nos abastecieron 15 mil dosis y se dirigieron a mujeres de 11 a 49 años de edad que viven con VIH… No se pudo aplicar en la jornada nacional de salud pública porque quedó establecido que no tuvimos abastecimiento de esa vacuna en su totalidad”.

Como en el caso del sarampión, el Insabi, que es el instituto que realiza la compra, “no nos ha informado de la fecha de abastecimiento de la vacuna. No tengo la información para saber cuándo nos llegará y saber la fecha específica para empezar a aplicarla”, comentó.

Paz Ayar señaló que las dos dosis que se requieren para cubrir el esquema se pueden aplicar entre los 11 y 14 años de edad con un margen de protección muy alto. “Obviamente la idea de aplicación de la vacuna es esperando que las mujeres no hayan iniciado su vida sexual activa, entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener una seguridad y posibilidad más alta. Pero podemos (aplicarla) a los 14 años de edad sin ningún problema”.

Esta vacuna también se puede utilizar en mujeres de mayor edad en un esquema de tres dosis, agregó.

En su opinión, la falta de abastecimiento reduce la efectividad, “por eso la importancia de poder vacunarlas y tener esquemas completos a los 11 años, asegurar la protección”.

Agregó que la pandemia de Covid-19 también impactó en la baja vacunación porque a esa edad la mayoría de las niñas están en la escuela, que es el espacio donde habitualmente se aplica esta vacuna. Pero con el confinamiento y el cierre de colegios, “hay que buscarlas donde se encuentren”.

De las vacunas para la población adulta, el funcionario aseguró que “no ha habido un problema tan grande” porque el desabasto en 2020 “nos pegó ligeramente”.

En el caso de la influenza, dijo que, a pesar de contar con la vacuna, cinco por ciento de los 11 millones de mexicanos en edad de recibirla no acudieron a aplicársela, esto es, 550 mil vacunas que quedaron disponibles. “Prácticamente se aplicó gran cantidad de vacunas para toda la población a la que iba dirigida, aunque empezamos un poquito tarde pero sí pudimos alcanzar y tener ese logro”.