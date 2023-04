Elena Poniatowska recibe la medalla Belisario Domínguez en el Senado

Al coro de “¡Elena!, ¡Elena!, ¡Elena!, la escritora Elena Poniatowska Amor recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2022 por parte del Senado de la República, en reconocimiento a su trayectoria como escritora, periodista y activista.

Al inicio de su discurso, la escritora, quien es la novena mujer en recibir la medalla, lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 23 de abril declaró que no asistiría para “cuidar la investidura presidencial” ante sus adversarios.

“Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia como mis amigos y otros que estamos aquí, no sólo lo queremos sino que lo admiramos”, comentó la escritora, quien se presentó junto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Ahora en 2023 , cuando cumplo 91 años, y todavía subo la escalera de la canción que dice que ‘para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita´, el Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Los premios son puertas que se abren de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado, para quienes, como yo, se despiden”, expresó la autora de "La noche de Tlatelolco".

El discurso de la escritora se dedicó a repasar su vida, su relación con México, así como los eventos sociales que llegó a cubrir como periodista, entre ellos la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, o el terremoto de 1985; además de hacer un gran listado de personalidades que pudo entrevistar e incluso entablar amistad, como Octavio Paz, José Emilio Pacheco o Carlos Monsiváis, o el Subcomandante Marcos.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Después de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan, hoy muchos recuerdos zumban en mí, como abejas. Hoy que el Senado me concede esta medalla, que recibo como una gracia inesperada, solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio, dos sílbas que se dejan caer y son tan frágiles: gracias”, concluyó la escritora, quien se disculpó ante el Senado si es que acaso tenían la expectativa de que dijera un discurso político.

Poniatowska fue electa para el premio correspondiente a 2022 dentro de 298 postulaciones que se inscribieron ante la Comisión Belisario Domínguez, de las cuales se definieron solo 151 candidaturas, entre ellas la también periodista que se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en México en 1978.

El Senado avaló por unanimidad que Elena Poniatowska recibiera la medalla al considerarla que es una “mujer de su tiempo y libre pensadora que expresa, en sus letras y en sus opiniones, sus firmes convicciones por un México cada vez más libre, justo, igualitario y democrático”.

A unas horas de la premiación, el presidente López Obrador se reunió con Elena Poniatowska en Palacio Nacional para felicitarla.

"En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica", escribió el mandatario.

Elena Poniatowska se convierte en la novena mujer en recibir la medalla Belisario Domínguez, tras Rosaura Zapata (1954), María Hernández Zarco (1963), María Cámara Vales viuda de Pino Suárez (1969), María Lavalle Urbina (1985), Griselda Alvarez Ponce de León (1996), Julia Carabias Lillo (2017), Rosario Ibarra de Piedra (2019) e Ifigenia Martínez Hernández (2021).

ROMPIÓ EL PROTOCOLO

La senadora Sasil de León Villard, a nombre de la Cámara de Senadores, destacó la importancia de la labor periodística y literaria de Poniatowska, asimismo refirió como ha contribuido a la igualdad de género en nuestro país.

“La figura de Elena Poniatowska no requiere introducción alguna, pues ha logrado contribuir desde el mundo de las letras, para darle a la mujer un papel central en nuestra sociedad. Sin excluir a los hombres ha logrado darnos un sitio único, a desbaratar las falsedades del machismo, no solamente de una manera feminista sino también humana”, aseguró.

La misma senadora con su discurso generó un momento de tensión al reprochar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que no haya aprobado la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Esto levantó los ánimos entre los senadores de Acción Nacional, quienes a gritos exigieron que se retirara la senadora Sasil.