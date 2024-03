Del “estás muy linda” a las amenazas, así funciona el ciberacoso sexual

Giselle odia cuando una persona que no conoce la agrega a Facebook, sobre todo hombres, ya que, muchas veces, lo que inicia con una amable charla se transforma en el envío de fotos íntimas y propuestas sexuales.

"Empiezan a llamarme y a decirme que estoy muy linda; yo les digo que están locos, que no los conocía y que me deje en paz. Entonces me mandan fotos de su parte íntima y termino por bloquearlos", cuenta.

En México, las mujeres de 12 a 29 años son las principales víctimas de ciberacoso relacionadas con situaciones sexuales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Su último reporte llamado Módulo sobre Ciberacoso, indica que en 12 meses cerca de 3.3 millones de mexicanas recibieron insinuaciones o propuestas sexuales a través de internet.

Giselle relata que estas personas son muy insistentes, y aunque les diga que ya tiene una pareja, o tiene otra preferencia sexual, las llamadas y mensajes no dejan de llegar.

Las redes sociales son los canales más utilizados por los victimarios. En Facebook, WhatsApp, Instagram y llamadas al teléfono celular es donde las mujeres experimentaron más situaciones de ciberacoso, según el Inegi.

Paola dejó de subir fotos en su cuenta de Instagram debido a que con cada nueva publicación recibía comentarios de personas que después le escribían mensajes privados con insinuaciones sexuales o amenazas por no acceder a platicar.

"Me decían cuídate mucho en la escuela, porque claramente sabían dónde estudiaba, y eso me generaba mucho miedo, y aunque ponía en privada mi cuenta (de Instagram), no sé cómo conseguían otro perfil o hasta mi número de teléfono para seguirme acosando", compartió Paola.

El reporte del Inegi muestra que entre las principales acciones que toman las mujeres para evitar ser víctimas de ciberacoso están el bloquear a la persona, ignorar y no contestar, así como cambiar de número de teléfono. Detrás de esto, la denuncia.

"Yo reconocí a un compañero que me estaba molestando por redes y fui a levantar una denuncia en la escuela, sin embargo, no hicieron nada, ya que como el chico borró todos los mensajes, no pasó absolutamente nada", agregó.

Yaritza, quien se dedica a subir videos relacionados con videojuegos, experimentó en sus redes sociales situaciones de ciberacoso por el simple hecho de ser una mujer a la que le gustan los videojuegos.

"Cuando juego o cuando estoy haciendo videos llegan mensajes como ‘oye hablas muy lindo, te debes escuchar mejor gimiendo’, o me mandan fotos íntimas y me amenazan con que yo mande las mías", compartió.