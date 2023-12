Corridas de toros regresan a la Plaza México tras fallo de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó regresar las corridas de toros en la Plaza México, y con esto, en toda la Ciudad de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sociedad

Durante la sesión de este miércoles, los ministros avalaron revocar el amparo que un juez otorgó a la asociación Justicia Justa el año pasado, con el que suspendió las corridas de toros en la Plaza México.

“Recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2023 propone: primero, en materia de la revisión se revoca la resolución interlocutoria del 9 de junio de 2022; segundo, se niega la suspensión definitiva a Justicia Justa Asociación Civil; tercero, es infundado el recurso de revisión”, determinaron los ministros de la Segunda Sala.

En un comunicado, consideró que la diversidad de opiniones y creencias, son indispensables para la sana convivencia de los mexicanos. Además, mencionó que seguirán los procesos legales para que en las próximas fechas anuncien el reinicio de actividades.

Empresarios y trabajadores a favor de las actividades taurinas festejaron la decisión, ya que permitirá que vuelvan los empleos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

El presidente de la Asociación de Tradiciones Unidas por México (ATUM), Efraín Rábago Echegoyen, anunció que buscarán que no solo regresen las corridas de toros, sino que estarán “hombro con hombro defendiendo todas las tradiciones”, en referencia a las peleas de gallos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras que activistas a favor de los derechos de los animales señalaron que buscarán formas para impedir que continúen estos espectáculos.

“Ellos necesitan ver sangre para sentir la adrenalina. No tienen ningún argumento real, ya que no es justificación la generación de empleos, ya que el narcotráfico también genera dinero y no por eso es una actividad correcta. Deben buscar formas de tener un trabajo digno y no asesinando animales”, dijo la activista Lorena Animalera.