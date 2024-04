Senadores de oposición presentan juicio político contra exministro Arturo Zaldívar

Senadores de oposición presentaron este miércoles ante la secretaría General de la Cámara de Diputados, un recurso de juicio político en contra del exministro en retiro, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, por considerar la presunción de diversos delitos.

Entre los firmantes están los senadores Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Claudia Ester Balderas Espinoza, José Alfredo Botello Montes, Gina, Andrea Cruz Blackledge Angel García Yañez, Kenia López Rabadán, Verónica Martínez García, Mayuli, Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Francisco Javier Salazar Sáenz, María Guadalupe Saldaña, Cisneros, Lilly Téllez y Mario Zamora Gastélum.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Graciela Baez Ricardes, recibió el documento para que se le dé el trámite correspondientes y se proceda al análisis del documento.

Política Netzaí Sandoval, excolaborador de Zaldívar, desmiente acusaciones que investiga el CJF

Señalan que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea vulneró el principio constitucional de contradicción, mismo que se encuentra señalado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

El exministro Zaldívar, debe ser investigado por los actos desplegados durante su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como del personal a su cargo, mismos que también pueden ser constitutivos de violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas tales como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto.

"Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ha realizado actos en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y debe ser sujeto de juicio político", señala la acusación.

Puedes leer: Arturo Zaldívar solicitará juicio político contra Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la SCJN

Recientemente Arturo Zaldívar presentó diversas acusaciones y acciones legales en contra de su sucesora en el cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.

En el texto dirigido a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardez, la senadora Kenia López Rabadán acusa a quien hoy es vocero de la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de haber iniciado su colaboración con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México cuando aún era ministro en funciones, lo cual a todas luces es ilegal.

Asimismo, relata que durante el tiempo que lleva la actual administración del presidente López Obrador, Zaldívar Lelo de Larrea resolvió temas a modo, ya que votó a favor de los intereses del gobierno Federal.

Ejemplo de lo anterior se observa en la discusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sólo por señalar algunos.

Señala en el documento que el 15 de abril de 2021, Arturo Zaldívar trató mediante un albazo legislativo y una reforma inconstitucional, prorrogar su duración como Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Política López Rabadán presentará este miércoles solicitud de juicio político contra Arturo Zaldívar

Asimismo, el 21 de febrero de 2024, el titular del Poder Ejecutivo federal, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, dijo lo siguiente: “Cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder.

“Acaban de suceder casos así, en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no en 72 horas, en 24 horas y un sábado, y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen.

“Pero cuando se daban estos hechos y estaba Arturo Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen.

“Hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00, y con ese hecho podía dictar la libertad”, expresó.