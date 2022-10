Senado difiere discusión de reforma para aumentar vacaciones

A petición del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se retrasará la discusión de la reforma a la Ley Federal Trabajo para aumentar de 6 a 12 días de vacaciones a los trabajadores mexicanos.

Este 18 de octubre, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, morenista Ricardo Monreal, mandó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Alejandro Armenta, un oficio para solicitar diferir la discusión para dos sesiones consecuentes la reforma sobre vacaciones con el fin de “poder llevar a cabo un mayor análisis sobre el tema”.

La senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, quien impulsó la reforma, mencionó que no conocía que había un documento para pedir el aplazamiento; sin embargo, señaló confiar en que la reforma a la Ley Federal del Trabajo será discutida en el Pleno el próximo miércoles.

“No tengo ninguna duda que esto se va, no solo a dar primera lectura, (sino) a votar en el pleno: primero, por la gran expectativa que hay y, segundo, porque no hay nadie que plantee que no (se aumenten los días de vacaciones)”, Patricia Mercado.

Explicó que probablemente el martes pasado no se dio la primera lectura del dictamen, porque enlaces de cámaras empresariales se acercaron a los senadores para pedirles que hubiera un plazo para la entrada en vigor de esta reforma.

El dictamen establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicio en un empleo disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que no podrá ser inferior a 12 días laborables, y aumentará dos días, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de trabajo.

A partir del sexto año de servicios, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de trabajo.