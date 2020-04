Pese a la oposición, Morena sigue con debate de Ley de Amnistía

Sin acatar medidas de prevención al interior del Senado de la República, los senadores ubicados en sus escaños, codo a codo, no notaron la presencia de Susana Distancia y procedieron a rechazar las peticiones de la oposición por incluir en el orden del día otros temas relacionados con la emergencia sanitaria por Covid-19 para avanzar en la discusión de la Ley de Amnistía.

Con 58 votos en contra, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados PT, PES y PVEM rechazaron debatir sobre sesiones virtuales, plan de apoyo económico a personas desfavorecidas y que su economía depende del comercio informal, como formar un acuerdo nacional para enfrentar la urgencia sanitaria y económica que vive el país.

Política Comisiones del Senado aprueban Ley de Amnistía, pasa al pleno

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso criticó que quienes acudieron hoy al Senado con una mascarilla N95 le quitan la posibilidad a un médico o personal de la salud de defenderse ante el Covid-19 como defienden a todos los que padecen una situación grave por complicaciones al contraer este virus proveniente de Wuhan, China.

Por ello, pidió, en vano, no dejar que la sesión de este lunes se enfoque sólo a aprobar un capricho presidencial al avalar la Ley de Amnistía.

“Si ya se le esta quitando a un médico la posibilidad de tener una mascarilla n95, que por cierto no hay en el país salvo las chinas que traigan, entonces que valga la pena esta sesión y atendamos lo que realmente vale la pena ante el Covid-19 y atendamos lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y la emergencia económica, ya no más teatros, ya no más morenas, ya no más maromas”, sentenció.

Al coincidir con su antecesora, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza señaló que el país está en crisis y es prioridad salvar vidas como al personal médico y de salud, por lo que exigió examinar como en otros parlamentos alrededor del mundo sesionar a distancia o establecer los mecanismos para que las actividades legislativas no paren.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“En crisis no es buena idea que no haya Congreso, en crisis no es buena idea que no nos reunamos. El senado le queda a deber al pueblo si sólo nos limitamos al tema de la mal llamada Ley de Amnistía. Las prioridades tendrían que ampliar el espectro, ampliar la discusión”, abundó, al tiempo que criticó que se “gobierne con base a decretazos”.

Por su parte, la senadora de MC, Patricia Mercado también lamentó que se sesione para avalar solo una ley, cuando expresó “no es una cosa por otra, pero es fundamental discutir cómo alinear, acordar todos los gobiernos, los tres poderes de la unión donde el congreso juega un papel importante”.

“Tenemos la obligación de responder, actuar y a partir de discutir, la posibilidad de un acuerdo nacional que exhorte al ejecutivo a construir esa verdad completa, ese plan con todas las voces”, añadió.