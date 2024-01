Partidos negocian alianzas contrarreloj en 9 estados

TORREÓN. A días de que venza el plazo para el registro de coaliciones, en nueve de las 32 entidades federativas aún no se concretan las alianzas electorales, tanto la oficialista (Morena-PT-PVEM), como la opositora (PAN-PRI-PRD). Algunas de ellas siguen en vilo por las pugnas locales por la definición de los candidatos a los puestos de representación popular.

En los estados de Campeche, Chiapas, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora aún no vence el plazo para que se concreten las coaliciones, sin embargo algunas están en vilo porque los partidos no se ponen de acuerdo en quiénes serán los candidatos, como pasó el martes en Coahuila, en donde PAN y PRI no se pusieron de acuerdo y no pudieron registrar la alianza.

El Sol de México consultó a las dirigencias nacionales de todos los partidos políticos sobre el estado de sus alianzas a nivel local, pero al cierre de la edición ninguno respondió.

El PRD de Oaxaca, por ejemplo, culpó al líder nacional del PAN, Marko Cortés, de trabar la coalición electoral en ese estado, mientras que PRI dice que aún se trabaja en la alianza dentro del plazo que vence el 16 de enero.

El presidente estatal del PRD, Tomás Basaldú, anticipó que este viernes definirán su postura ante una posible coalición o si no hay condiciones para hacerla. En caso afirmativo, dijo, dará a conocer en qué municipios y distritos del estado irían juntos, en tanto, dejará a la dirigencia nacional el acuerdo para las senadurías y las diputaciones federales."

A su vez, la secretaria general del PRI, Lizette Concha Ojeda, comentó que lo más prudente es esperar la conclusión de los trabajos de la mesa técnica en donde se espera sacar adelante un acuerdo. Lo anterior se confirmará el viernes cuando los partidos tengan que presentar su plataforma electoral al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Partidos políticos sin definir si irán en alianza o no en las próximas elecciones, pese a que se acercan los cierres de registro

En Sinaloa, ninguna alianza electoral entre partidos políticos ha formalizado su registro ante el Instituto Electoral del Estado y únicamente los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD, así como el Partido Sinaloense, han manifestado sus intenciones de ir juntos bajo el nombre de Fuerza y Corazón, mientras que por parte de Morena, PT y el Verde no se ha asegurado o manifestado que irían en coalición, sino bajo candidaturas comunes.

El pasado 3 de enero, el Consejo Estatal de Morena definió una votación a favor de una lista de candidatos internos que estarían compitiendo por diversas posiciones, sin embargo, esa lista no considera a los partidos de la alianza."

El dirigente del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, manifestó públicamente su inconformidad por el listado de candidatos que sacó Morena en el cual se les excluía.

El plazo para presentación de solicitud de registro de Convenios de Coalición o Acuerdos de Candidatura Común en Chiapas vence el 22 de enero y hasta el momento sólo hay intenciones de ir en coalición por la gubernatura la alianza Fuerza por Chiapas conformada con PRI, PAN y PRD, en donde suenan los nombres de Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, Francisco Antonio Rojas Toledo, Rita Guadalupe Balboa Cuesta y José Antonio Vázquez Hernández, mientras que Morena iría solo con el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Los tres líderes de los partidos de oposición, PRD, PAN, PRI (de izquierda a derecha) | Foto Alejandro Aguilar /El Sol de México

En Campeche, donde se renovarán 318 cargos de elección popular entre ayuntamientos, diputaciones locales y sindicaturas, hasta el momento sólo se ha definido la coalición Sigamos haciendo historia, conformada por Morena, PVEM y PT, y se habla de una posible alianza entre el PRI y PAN, sin embargo, aún no está definida.

De acuerdo con el calendario electoral en la entidad, las coaliciones tienen como fecha límite el 19 de enero para presentar la solicitud de registro de los convenios respectivos para las elecciones de diputaciones, ayuntamientos y juntas municipales.

Otro estado donde los partidos aún no definen si van en alianza o candidatura en común es Sonora, los institutos políticos tienen hasta el 22 de enero para registrar sus coaliciones, pero se prevé que las fórmulas sean PRI-PAN-PRD; Morena-PVEM-PT, y Movimiento Ciudadano irá solo.

Aunque se ha cuestionado a los partidos sobre las fórmulas que habrán de llevar a las elecciones de este año, hasta ayer miércoles 10 de enero ninguno ha confirmado ni destapado a ningún candidato, a excepción del exboxeador Jorge El Travieso Arce, quien fue destapado por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, como candidato a una diputación federal, aunque no está confirmado que ya haya hecho su registro.

En Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco y Coahuila, los partidos políticos no concretaron alianzas

Con el tiempo encima, ya que el registro de las alianzas y coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) vence el 19 de enero, los acuerdos de los partidos sobre cómo competirán localmente avanzan lento.

En el caso de la alianza Sigamos Haciendo Historia, liderada por Morena junto al PVEM y PT, aún no define las candidaturas a los 18 ayuntamientos y los 15 distritos electorales locales, mientras que el PAN irá con sus candidatos en los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río, para los cuales, incluso, ya abrió la convocatoria de registro.

En San Luis Potosí hasta ayer miércoles los partidos políticos no habían definido si irán en coalición para las elecciones del 2 de junio y por ende no se ha registrado ninguna alianza, pese a que el plazo vence el próximo 17 de enero.

La Comisión Permanente del PAN aprobó por unanimidad la autorización a su presidencia —encabezada por Verónica Rodríguez— para que suscriba, registre y, en su caso, modifique convenios de coalición con otras fuerzas políticas a nivel local. En este caso sería con PRI y PRD que son parte del Frente Amplio por México. Pero, hasta ahora no se ha firmado nada.

Por su parte, el partido Verde Ecologista no ha firmado en el ámbito local el convenio de coalición con el PT y Morena, aunque a nivel federal ya se hizo y se signaron las candidaturas.

Los partidos políticos locales en el Estado de México tienen menos de diez días para acordar sus alianzas, pues el 20 de enero es el día límite para solicitar el registro de convenio de candidatura común o de coalición a fin de competir en las elecciones a integrantes de ayuntamientos y de la Legislatura mexiquense.

Por otra parte, en Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco y Coahuila, donde ya venció el plazo para el registro de las coaliciones, los partidos políticos no concretaron sus alianzas.

Luego de que el martes venció el plazo para ser parte de la alianza con el PRI-PRD y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ahora los liderazgos del Comité Directivo Estatal del PAN ya trabajan en lo que denominaron la nueva ruta rumbo a las elecciones locales del dos de junio, donde existe la posibilidad que dentro de los acuerdos, Acción Nacional se iría sin candidatos dentro de lo local en algunos de los municipios, y apoyar a los de la Alianza por la Seguridad, en lo que se conoce en el argot político como una coalición de facto."

