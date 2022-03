Morena y aliados impiden que funcionarios involucrados en Tren Maya comparezcan ante el Senado

El partido Morena y sus aliados de Juntos Haremos Historia, rechazaron la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para que comparecieran los titulares de las secretarías de Semarnat, Sectur y Fonatur y expliquen la situación que prevalece en la construcción del Tren Maya, del que en su trazo “no se tiraría un solo árbol”, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, fue quien presentó un punto de acuerdo para llamar a comparecer a funcionarios federales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González; Secretaría de Turismo (Sector), Miguel Torruco Marqués y del Fondo Nacional de Fomento Turístico, (Fonatur) Javier May Rodríguez, todos relacionados con el Tren Maya.

Esto ante las diversas irregulares y el ecocidio provocado por la construcción del Tramo 5 Cancún-Tulum, cuya discusión fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados.

La legisladora alertó que el cambio de trazo de última hora generará afectaciones que, de no corregirse, podrían causar un daño irreversible al medio ambiente y vulnerar los derechos humanos de los mexicanos de esa zona.

“Su realización impactará nada menos que la región natural con mayor biodiversidad del mundo, el segundo pulmón forestal más extenso de América Latina, la zona natural donde viven actualmente diversos grupos originarios. A sabiendas de todo esto, el presidente de la república aseguró que no se dañaría el medio ambiente y que no se cortaría ni un solo árbol”, lamentó.

Ante el Pleno se proyectó un video en el cual el presidente López Obrador afirma que no se derribaría ni un árbol: “No se va a tirar un solo árbol, se va a cuidar el medio ambiente”, al tiempo que se observan imágenes de la devastación a la naturaleza de dicha zona, tanto en video como fotografías.

Los senadores mostraron imágenes donde se observa la cantidad de árboles que han sido talados durante la construcción. / Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Esto que acaban de ver son las mentiras del Presidente de la República y el ecocidio que por su capricho se está cometiendo en el nuevo trazo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en Quintana Roo”, acusó.

De no hacerse un alto y los estudios de impacto ambiental, dijo, su construcción devastará kilómetros de selva virgen conformada por árboles y vegetación de cientos y probablemente miles de especies, y sobre un terreno de tipo kárstico debajo del cual se encuentra el sistema de cuevas y cavernas inundadas y semi inundadas más extenso de la Península de Yucatán, con una riqueza natural única en el mundo, lo que significa un daño catastrófico al medio ambiente.

“Las implicaciones de construir el Tren sobre ese nuevo trazo son los inminentes colapsos de las vías del tren y la contaminación del acuífero que eso llevará”, subrayó.

Insistió en que todo esto es resultado de que, sorprendentemente, no existe un Proyecto de Obra maestro y porque no se hicieron los estudios de viabilidad, de factibilidad y de impacto ambiental.

“Por si no fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación encontró otras irregularidades graves como la falta de registros de la ejecución de obras para cumplir con las medidas de mitigación, prevención y/o compensación de los factores ambientales flora, fauna, suelo, aire, e hidrología subterránea.

“La falta de estudios de pre inversión y costo de la obra, lo que ocasionó que en dos años el monto de la inversión total estimada haya aumentado en 37 mil millones de pesos más a lo estimado; tampoco cuentan con mecanismos acordes con la norma en materia de programación, presupuestación y gasto público, para hacer un uso racional y eficiente de los recursos públicos”, indicó.

Tras solicitar de urgente y obvia resolución, la comparecencia del director general de FONATUR, como responsable de la obra, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como responsable de otorgar las licencias y permisos en materia ambiental, y a la titular de la PRFEPA, como responsable de realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de medio ambiente, la petición fue bloqueada por Morena y sus aliados.

La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades graves respecto a las medidas de mitigación, prevención y/o compensación de los factores ambientales. / Foto: Laura Cuevas | El Sol de México

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, exhortó a Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a que convoque a la realización de la consulta a pueblos y comunidades indígenas respecto del cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trayecto Tulum-Cancún, ante el ecocidio que se está cometiendo.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve dijo:“¿Por qué no viene a comparecer Torruco? ¿por qué no viene a comparecer el director de FONATUR? ¿por qué no viene a comparecer el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? ¿por qué no vienen a dar la cara, por qué no vienen a las comisiones?

“Lo estamos solicitando de manera permanente. Que vengan, que den la cara, que expliquen, que puedan obviamente contestar de viva voz todas las dudas que se tienen y por supuesto que escuchen a nosotros como representantes populares de la pluralidad política de México, qué es lo que estamos”.









