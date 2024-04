López Obrador dará un informe el 1 de mayo sobre sus logros en materia laboral

Aun cuando México se encuentra en un proceso electoral, donde los funcionarios tienen prohibido por ley hablar de sus acciones de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes en su mañanera, que dará un informe sobre sus avances en materia laboral.

“Vamos a tener una reunión con los dirigentes de sindicatos. Lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer también un informe de todo lo que hemos hecho en materia de política salarial, política laboral, prestaciones. Todo lo que se ha hecho en beneficio de los trabajadores, y es muy probable que ese día firme ya la ley de las pensiones, para que se publique la ley para las pensiones del bienestar”, dijo el presidente Andrés Manuel.

Al referirse a la reforma para crear el fondo compensatorio para las las pensiones del bienestar, que se aprobó la semana pasada a iniciativa de él y los legisladores oficialistas, dijo: “Es un avance porque ya los trabajadores van a poder jubilarse, hasta los que tienen ingresos de 17 mil pesos mensuales, con el 100%, cosa que no sucedía, porque de manera irresponsable, inhumana, injusta, tantos gobierno de Cedillo como el gobierno de Calderón, modificaron la Constitución para que el trabajador al jubilarse no recibiera todos su sueldo, sino sólo un porcentaje, y eso es lo que estamos corrigiendo, eso es lo que estamos preparando. Y por ese fondo compensatorio para que el que se jubile con el 60 por ciento se le pueda aportar 40 por ciento adicional adicional y tenga el 100 por ciento”, explicó.

Recordó que la creación de ese fondo generó polémica pues la oposición señal que con esta reforma se estarán confiscando los ahorros no reclamados de los trabajadores.

"Esto generó — ya saben ustedes—, mucho revuelo, porque los que manejan las pensiones que son banqueros, con los cambios que hubo en el periodo neoliberal, pues no les gustó. No quieren que las cosas funcionen de manera legal y transparente en beneficio de los trabajadores. Llegaron a decir que nosotros queríamos robarnos las pensiones de los trabajadores. En el fondo, pues es eso. ¿Quienes votaron en contra?, pues los que votaron en la época de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a favor de las afores, de la privatización de las pensiones o del manejo privatizador de las pensiones, pero ya se están resignando y pues nosotros no somos ladrones”, criticó.

Durante la conferencia, el presidente mostró en su conferencia un “Detente” que guarda en su cartera y también un billete de un dólar que le prestó un youtuber con una oración.