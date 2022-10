Llama PRD a congresos de los estados a no avalar ampliación de fuerzas armadas en las calles

El presidente del PRD Jesús Zambrano Grijalva, llamó a los legisladores de oposición de los congresos de los estados a no avalar la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, porque eso implica abrirle paso a la implantación de una dictadura en México.

El líder del Sol Azteca, señaló que tras el hackeo del grupo Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se quedaron al descubierto reportes etiquetados como “confidenciales”, sobre que la Sedena sabía con anticipación de incendios, ejecuciones, ataques y enfrentamientos de grupos delictivos; sin embargo, no los evitó.

Zambrano Grijalva expresó que es una irresponsabilidad que, a pesar de contar con la información, con la tecnología y aparatos de seguridad, así como la fuerza suficiente para actuar no lo hayan hecho y que hayan sido omisos ante tantos actos de violencia que hoy manchan de rojo al país y lo hunden en una crisis de inseguridad.

“Esta filtración se suma a las demás atrocidades que se han dado a conocer tras el hackeo. Hay muchos cuestionamientos a ese desempeño de las fuerzas armadas, mientras que Morena y sus aliados, traicionando principios democráticos y el bienestar de la gente, aprobaron la militarización de México.

“¿Para eso quieren a las Fuerzas Armadas en las calles?, ¿para que el secretario de la Sedena y los altos mandos militares se hagan los que no ven y no escuchan lo que ocurre en las calles? Esta es situación es cada día más preocupante, ya que a diario nos enteramos de masacres, ataques, balaceras y la estrategia no cambia”, señaló.

Zambrano cuestionó también la posposición de la comparecencia y reunión con diputados del titular de la Sedena, Crescencio Sandoval.

“¿A qué le teme? El secretario Luis Cresencio Sandoval no da la cara porque no tiene argumentos para negar lo que ya es evidente; además, de más corrupción y un desastre en este gobierno.

“Nosotros y la mayoría de la sociedad hemos dicho varias veces que se cambie la estrategia de seguridad en México, que de verdad esta administración se preocupe por la seguridad de todas y todos, el país no puede seguir manchándose de sangre”.

Reiteró su llamado a los legisladores locales de oposición a votar en contra de la militarización del país, pues especificó que es un paso más para implantar una dictadura en México.

“Con todo lo que se ha dado a conocer del Guacamaya Leaks es imposible continuar con la misma estrategia en materia de seguridad y confiar en la honorabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas”, indicó.