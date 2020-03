Presentan iniciativa para que diputados sesionen vía remota

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, anunció este miércoles que presentó una iniciativa para que los diputados federales puedan sesionar vía remota, en casos excepcionales, como es el caso que actualmente ocupa al país, por cuarentena por la presencia del virus Covid-19.

La diputada presidenta Rojas Hernández detalló que presentó esta iniciativa que busca modificar el artículo 63 de la Constitución Política para establecer que, en casos excepcionales, las y los legisladores podrán sesionar y en su caso discutir y votar de manera remota.

Al respecto el experto en prácticas y estudios legislativos, Fernando Dworak opinó respecto a esta iniciativa que puede ser muy buena. Aunque, consideró que mientras no se trate de sesiones privadas en las que se tenga que dictaminar algo importante, puede ser positiva la reforma, y reiteró que únicamente “se debe estar muy atento para que se garanticen las condiciones de apertura y transparencia”.

En entrevista para El Sol de México, el ex director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, subrayó que mientras no se traten de sesiones de comisiones en las que se trate de dictaminar y no se trate de sesiones plenarias, esta bien, pues cuestionó que este mecanismo virtual no podría garantizar la accesibilidad de la opinión pública a las sesiones.

En el caso de la propuesta de la diputada presidenta, la iniciativa plantea “la necesidad de votar uno o más asuntos de urgencia o para los que exista un mandato normativo inaplazable” y permitir la realización de sesiones plenarias, registro y votaciones remotas de asuntos urgentes, cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la concurrencia del Pleno. Lo cual, el especialista señala que debe garantizar el principio de transparencia.

Ahora que las cámaras de Senadores y de Diputados determinaron la imposibilidad de reunir el pleno camaral, la propuesta de la diputada panista sostiene que se podrán aprobar por el Pleno del Congreso, vía remota, acuerdos que previamente proponga la Junta de Coordinación Política y su Mesa Directiva.

A través de un comunicado, Laura Rojas puntualizó que ese acuerdo plenario sería el único medio que permitiría la activación tanto del registro de asistencia como de la votación remota, con lo que se asegura que sería un instrumento excepcional propuesto por los órganos de gobierno de cada Cámara y aprobado por la instancia de máxima decisión; por ello, no trastoca ni afecta los sistemas de asistencia y votación que funcionan de manera ordinaria.

Detalla que para el registro de asistencia remota se implementará un instrumento tecnológico que permita la realización de tales registros bajo condiciones de certeza y confiabilidad en sus resultados.





La propuesta a la reforma del párrafo Quinto del artículo 63 de la Constitución expresa que: “de manera excepcional por razones de protección civil o contingencia sanitaria o cualquier otra situación que impida la presencia física de las y los legisladores para utilizar los recintos legislativos, éstos podrán sesionar y en su caso discutir y votar de manera remota, previo acuerdo de sus órganos de gobierno. La Ley del Congreso y sus respectivos reglamentos establecerán los procesos y mecanismos para que se desarrolle de manera eficaz y segura dicha votación.

En los artículos transitorios se indica que cada Cámara a través de su Presidencia y Secretarías Generales de Servicios, implementarán dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del decreto el diseño y operación del instrumento tecnológico para registrar y emitir la asistencia y votación remotas, el cual deberá contar con características que permitan su funcionamiento bajo condiciones de certeza y confiabilidad.