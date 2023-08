Invitaría a Marcelo a sumarse porque parece le están jugando chueco: Xóchitl Gálvez

Luego de reunirse con empresarios de Quintana Roo, en los llamados “Diálogos por la Democracia”, la senadora Xóchitl Gálvez sostuvo que la última encuesta le da una ventaja de 12 puntos sobre Beatriz Paredes y 14 sobre Santiago Creel.

Aunque, dijo desconocer si este último va a declinar a su favor y mejor le gustaría esperar, pero adelantó que en caso de ganar la coordinación del Frente Amplio por México, sí invitaría a Marcelo Ebrard a sumarse a este frente.

“Quizá el atractivo mío es que no tengo una militancia en concreto en un partido, soy ingobernable y sí invitaría a Marcelo a sumarse porque parece que le están jugando chueco”.

Gálvez Ruiz, destacó que las ventajas que le dan las encuestas en el proceso interno son valiosas considerando que Santiago Creel comenzó antes, y a diferencia de otros candidatos oficiales, que tienen tres años promoviéndose, ella con solo seis semanas va muy bien.

“Soy ingobernable por hacer lo que mis convicciones me dicen, si a mí me dicen vota por esto, voy a defender mis votos, me puede costar un enojo del presidente del partido votar lo que yo pienso y ser absolutamente transparente, eso es lo que a la sociedad le ha gustado de mí, de decir bueno esta vieja se le pone al brinco no solo al presidente, a los partidos porque lo que quiere es defender a los ciudadanos”, precisó.

En ese sentido sostuvo, “voy a trabajar con los partidos de la mano, podemos construir acuerdos políticos, pero el centro del proyecto que yo tengo es que le vaya bien a México”.

Yo entiendo añadió, que Santiago Creel empezó antes que yo y lo respeto, Santiago y yo nos juntamos y establecimos un trato, vamos a ir juntos, vamos a ver quién crece más de los dos, yo no tenía idea ni creía que lo pudiera alcanzar, no lo vía posible en seis semanas, pero gracias al Señor del Palacio yo estoy aquí y ya nadie me baja, dispuesta a ganar la encuesta y la votación.

En caso contrario expuso, si ganara Beatriz yo me sumo con ella y si ganara Santiago me sumaría con él, yo no tengo una obsesión de ser y me sumaría con ellos.

Yo si le doy batería a su “corcholata” favorita

“En una encuesta que acabo de ver los que más quieren que sea Beatriz son los de Morena, son los que votan subiéndole las encuestas, ya se dieron cuenta que yo si le doy batería a su corcholata favorita”.

Afirmó que en un tú a tú, solita ella (Claudia), sin el presidente y sin jefes de campañas de Palacio Nacional pueden perder.

Nosotros añadió, vamos a estar unidas, yo le tengo un gran reconocimiento a Beatriz, cuando ella era una política hecha y derecha, yo apenas entraba a la política y me ayudó a sacar varias reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, creo nos vamos a poner de acuerdo.

Agradeció a los partidos políticos PAN, PRI y PRD que hayan abierto a los ciudadanos la posibilidad de elegir al coordinador del Frente Amplio Opositor, ya que le abrió las puertas para participar.

Reiteró que en caso de ser elegida la Coordinadora del Frente Amplio por México, donde tiene muchas posibilidades por los números que trae en las encuestas y por las posibilidades de crecimiento que tiene porque apenas está empezando a crecer saliendo de las redes para tocar calles como este evento de Cancún, “Si buscaría a Marcelo, en caso que truene, aunque sea para consolarlo porque le están jugando chueco”, vamos a invitar a todos los que crean que se puede construir un mejor país.

No hay duda enfatizó, que la candidata de enfrente será la ex jefa de gobierno, “Es Claudia” como dicen las bardas, el jefe le dijo eres tú, tu ponlo; lo demás acotó, es pura faramalla.









