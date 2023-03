INE ordena investigar origen de recursos para peluches de Delfina Gómez

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó investigar el origen de los recursos utilizados para la producción de peluches alusivos a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, conocidos como “delfinitas” o “delfiluches”, los cuales se vendieron en diversos mítines de precampaña de la maestra.

A través de un procedimiento oficioso, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tendrá que verificar el origen, destino y aplicación de recursos destinados para la producción de las “delfinitas”, así como su distribución; la determinación provocó inconformidad en la representación de Morena en el Consejo General del INE.

César Agustin Hernandez, representante del Poder Legislativo de Morena en el Consejo, intentó evitar el inicio del procedimiento alegando que la venta de los artículos fue realizada por terceros e incluso dijo que el partido presentó deslindes ante la autoridad electoral en los tiempos adecuados, sin embargo, estos no fueron considerados por la Unidad Técnica de Fiscalización ni por los consejeros que avalaron la investigación, pues consideraron que representa propaganda a favor de Delfina Gómez.

Peluches de Delfina Gómez y AMLO. Foto: Cuartoscuro

Euripides Flores, representante de Morena, calificó de absurda la investigación por los peluches y aseguró que se trata de persecusión que, advirtió, puede aplicarse en un futuro a todos los partidos.

“Otra cosa que nos parece grave y que debiera preocupar también a los demás partidos políticos es que está resolución da pauta a que en futuras ocasiones a cualquier partido político se le pueda iniciar un procedimiento de esta naturaleza. Es una persecusión por hechos que no fueron ocasionados por ellos”, indicó.

Peluches de Delfina Gómez y AMLO en 2017. Foto: Cuartoscuro

En tanto, el consejero Martín Faz consideró necesario iniciar el procedimiento oficioso, pues se presume que su producción está vinculada con un servidor público del Estado de México, de acuerdo a indicios encontrados por la Unidad Técnica de Fiscalización, y también pidió dar vista al Instituto Electoral del Estado de México por comercialización de peluches del presidente Andrés Manuel López Obrador en los mitines de Delfina Gómez.

Por otro lado, el consejero Ciro Murayama aseveró que la comercialización de las delfinitas tendría que traducirse en una sanción económica a Morena porque su venta tuvo como fin ser propaganda electoral y sometió a votación una propuesta de multar al partido, sin embargo, no fue aprobada por el resto de consejeros.

Ante la negativa de sanción, Murayama dijo que es preocupante la decisión porque provocaría que la venta de artículos alusivos a algún candidato no sea considerado propaganda, aun cuando tiene como objetivo hacerlos más visibles ante el electorado.

“Que alguien esté vendiendo peluches o camisetas no le quita que sea propaganda electoral. A mi me preocuparía mucho que con este precedente, que con este criterio de la comisión de Fiscalización, que como vemos no está atendiendo la jurisprudencia que ya existe pues digamos que las mercancías que circulen, que se produzcan ya no van a tener efectos”, indicó.

El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, detalló que Morena reportó un gasto de 20 mil pesos en la compra de peluches de Delfina Gómez y por ello se ordenó investigar más.