AMLO se deslinda de anuncios a favor de Claudia Sheinbaum: es asunto del partido

“Eso es un asunto del movimiento, del partido”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que se le preguntó por la aparición de anuncios espectaculares en todo el país que promueven la figura de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien aspira a ser candidata a la presidencia de la República por el partido oficialista, Morena.

López Obrador dijo en su mañanera que lo ideal sería que todos los aspirantes a la presidencia tuvieran la misma oportunidad.

“Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Reúnen todos los requisitos, tiene un perfil excepcional”, subrayó el mandatario.

Además, aseguró que todos los que buscan sucederlo en la presidencia también destacan a nivel mundial.

“No solo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos, de los mejores del mundo”.

El presidente subrayó que la política es un noble oficio que no solo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia, por lo que está satisfecho con los aspirantes presidenciables de su partido.

“Muy contento, mucho muy contento porque los que están son de verdad de primera, sería lamentable que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio”, puntualizó.

Finalmente, dijo que no va a intervenir en torno a los anuncios de Sheinbaum y dejará que la sociedad juzgue.

“Yo no me meto en eso, lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado, por eso yo digo ¿hay polarización?, no hay politización, hay un pueblo muy consciente, entonces al que se quiere pasar de listo no le va bien, porque la gente está ahí viendo”, concluyó.