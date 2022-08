AMLO reprocha a SCJN por proyecto que eliminaría la prisión preventiva oficiosa

Ante el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminaría la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que esta decisión crearía impunidad en el país.

El mandatario dijo este miércoles en su conferencia de prensa que la esencia del proyecto busca impunidad y corrupción, cuando lo que se debe perseguir es un mecanismo para que la justicia sea expedita.

"No hay que usar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra", reclamó el presidente.

Justicia SCJN perfila anular la prisión preventiva automática

El mandatario añadió que no se debe ocultar nada y que ya le pidió al secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, y a la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, que revisen el asunto y que la resolución de los ministros de la Corte sean muy claros.

"Hay veces en las que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso y no se entiende la esencia del asunto", señaló el mandatario.

En el seno de la Sala Superior de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar Morales propondrá este miércoles al Pleno declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su proyecto se fundamenta en las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores en 2019.

"La prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”, detalló el ministro en su justificación del proyecto.

De obtener el respaldo de ocho de los 11 ministros de la Corte esta medida de prisión automática dejaría de ser aplicada en el país. No obstante, el propio proyecto establece que esta sentencia solo significa que ahora serán los jueces quienes deberán determinar a quién imponen esta medida y a quién no, pero estudiando caso por caso y de forma particular.

El pasado 17 de agosto Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, adelantó que en las próximas semanas se votarían dos asuntos que tienen que ver con la prisión preventiva. El primero es el amparo en revisión (355/2021) a discutirse este 24 de agosto en la Primera Sala y la acción de inconstitucionalidad (130/2019) a discutirse en el Pleno y cuyo proyecto es el que se acaba de publicar y exponer.

“Yo he sostenido, y además ya he votado así en esta Suprema Corte, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional”, dijo Zaldívar al explicar que pese a estar en la Constitución, este artículo puede ser contrario a otros artículos, y que incluso ha sido motivo de motivo de condena por autoridades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.